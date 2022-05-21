16萬愛馬仕錶爽戴2天　當街敲車窗行竊...識貨高雅賊落網

▲▼台中一名男子專挑停在路邊的名車行竊，日前竊得一只16萬元愛馬仕錶，結果戴不到2天就被查獲。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲賴姓男子利用半夜徒步專挑沒有路口監視器的小巷，找尋名車下手行竊，16日午夜發現一輛賓士車停放在陰暗樹下，於是破窗搜尋有無貴重財物，果然在中間扶手箱找到價值16萬元的愛馬仕名錶，賴嫌開心的戴在手上離去，警方獲報後動用10人調閱監視器，隔天才查到賴的車牌，前往賴住家外埋伏順利逮人，還好錶還戴在手上，還沒變賣。

台中市警二分局文正派出所16日上午8點40分獲報，一名男子將車子停放在北區博館路與民權路巷口的路邊停車格，副駕駛座車窗遭人打破，車內一只愛馬仕手錶遭竊，警方製作完筆錄後，10點開始調閱路口監視器，但竊賊太狡猾，專走小巷弄，不是巷弄沒有監視器，就是昏暗看不清人臉。

警方動用10多名警方接力調閱，花了28個小時，直到隔天下午2點，終於查出賴嫌走到停在1公里外的車子駛離，警方根據車牌追人，得知住處後前往埋伏2小時，17日下午6點發現賴嫌現身，手上還戴著愛馬仕，人贓俱獲。

賴嫌爽戴著名貴手錶不到2天就落網，警方偵訊後，將全案依竊盜、毀損等罪嫌移送偵辦。