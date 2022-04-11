賊星該敗　安南警偵辦竊案巧遇竊賊折回逮捕送辦

▲53歲黃姓男子在五金百貨竊取枕頭等物品，卻在折回尋找可能行竊時落掉落的住家遙控器時，巧遇到場調閱監視影像的三分局警方，被認出當場逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

53歲黃姓男子涉嫌在五金百貨行行竊枕頭等物，被害店家清發現報警，市警三分局派員調閱該店監視影像，確認竊嫌特徵返回偵辦途中，竟發現竊嫌，警方馬上趨前盤查逮獲，全案依竊盜罪嫌送辦。

經查，53歲黃姓男子（有傷害素行）10日下午5時許，在安南區安中路1家五金百貨店，竊取枕頭、雨鞋等物，事後店長盤點商品後確定遭竊，晚上6時10分許向市警三分局土城派出所報案。

警員陳巖到場除確定失竊商品種類、數量，並積極調閱監視器鎖定竊賊體型、穿著等特徵，正當欲返回派出所擴大調閱監視器確定逃逸路線時，在店家門口巧遇涉嫌人黃男，經對比黃嫌穿著與竊賊相同，經盤查詢問，黃嫌承認竊盜情事。

黃嫌表示，返家後遍尋不著住家遙控器，研判可能係行竊時不慎掉落，便立即返回店家尋找，想不到在門口便遇到員警，直呼「有夠倒楣」。

市警三分局表示，土城派出所員警偵辦刑案時能保持警覺，即時鎖定犯嫌特徵，進而查緝到案，主動積極作為值得肯定。另呼籲店家對於商品等財物應妥善保管，並做好適當防護措施，以免讓有心人士有可乘之機。