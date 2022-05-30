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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／唐鳳教你超簡單4步驟補發「居隔通知書」　已7000人使用

▲▼唐鳳親授超簡單4步驟補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

▲5月1日起確診，於三天內沒有取得電子隔離通知書者，就可以線上申請補發。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

針對隔離通知書塞車的問題，行政院政委唐鳳在行政院長蘇貞昌的指示下推行確診個案管理系統（MBBS）取代原本的法傳，另也協助在數位新冠病毒健康證明中新增「隔離通知書補發功能」，30日上午跟親自舉行記者會說明使用方式。

有關隔離通知書為何會有塞車的問題，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，過去病人數少，主要在醫院跟檢疫所治療，而確診者指定處所隔離通知書是由地方衛生局來發送，過去病人少不會有太大問題。

不過，莊人祥表示，今年四月個案上升，各縣市實施居家照顧，衛生局要在三天內對居家照護病人開通知書比較困難，還要對確診者疫調、匡列家庭、學校的密切接觸者，所以為了減低地方負擔，指揮中心從5月1日啟動確診者在檢驗陽性後，手機、健保快譯通都會收到簡訊，可以上去填寫。

莊人祥表示，這過程後來也有跟地方開會，來優化系統，目前已經都非常順暢，只要確診者自主回報系統填寫資料，確診者跟家人都會收到簡訊、通知書；而最近填寫資料的民眾，可能因為格式、資料不太對，這讓資料無法回傳跟開立，而導致有些民眾沒辦法拿到居家隔離通知書，因此指派唐鳳跟指揮中心合作，讓5月1日後確診，沒有收到通知書的民眾來進行補發。

 

接著，唐鳳親手制作一段影片，教導民眾如何使用「隔離通知書補發功能」。首先，在健保快譯通按下「健康存摺」的連結，進去之後點選第二個框「數位證明」，會跳轉到數位證明申請系統。

第三步驟，則是點選位在第四個區塊的「居隔書」，打勾之後接續填寫資料，包括生日、住址、實際居住地址、手機號碼等，填寫完成後按「下一步」；再來第四步，會看到最底下有「申請」按鈕，按下去就會產生一份居隔書，可以選擇列印或在超商列印即可。

此外，如果不用健保快譯通APP，也可以從網站進入，有三種方式來進行，一般會以身分證、健保卡號、護照號，或是自然人憑證等登入方式。

對於本次新增「隔離通知書補發功能」，已經於30日零時上線，截至上午9點整，已有5000人使用；隨後，上午9點至10點間，又有2000人使用；簡言之，目前從零時至上午10點，10小時內已有7000人使用此一功能，系統負荷上也都正常，尚未有延宕狀況發生。

▼唐鳳親授如何線上補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

▲▼唐鳳親授超簡單4步驟補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

▼如果不用健保快譯通APP，也可以從網站進入，有三種方式來進行。（圖／行政院提供）

▲▼唐鳳親授超簡單4步驟補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

▼唐鳳親授超簡單4步驟補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

▲▼唐鳳親授超簡單4步驟補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

▼唐鳳親授超簡單4步驟補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

▲▼唐鳳親授超簡單4步驟補發「居隔通知書」。（圖／行政院提供）

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