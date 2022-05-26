郭耀煌5／31離職「誰接政委、數發部長？」　政院：近期不會有新人事

記者蘇晏男／台北報導

行政院政務委員郭耀煌原被視為首任數位發展部長人選，但他數月前遞出辭呈，表明返回校園任教的心願；總統府24日發布總統令准辭，將於5/31日生效。對於後續人事規畫，行政院發言人羅秉成26日表示，政委缺額跟後面相關人事案基本上是連動的，但近期理論上不會有新的人事規畫跟安排；至於數位發展部長人選，確定後會再對外說明。

▲郭耀煌。（資料照／記者屠惠剛攝）

行政院會後記者會上，媒體詢問郭耀煌確定要回去教職，政院是否有新的人事發布？而過去郭耀煌處理數位發展部的籌備作業，雖然目前已交給政委唐鳳，這是否代表唐鳳接下數位發展部長機會非常高？

羅秉成表示，蘇貞昌感謝郭耀煌在數位發展部前期籌備的貢獻，尤其是在組織法的通過著力甚深，也做了很多協調，讓該法順利通過，而唐鳳接棒後，正在負責籌備工作。

羅秉成透露，郭耀煌回學校，蘇貞昌尊重其意向，今也特別感謝他，儘管郭的工作到5/31告一段落，但接著會在不同崗位上為國家未來獻力

針對政委缺額跟後面相關人事案，羅秉成說，這基本上是連動的，但近期理論上不會有新的人事規畫跟安排，因為以後要再做整體規劃；至於數位發展部長人選，確定後會再對外說明，當然大家有不同期待跟猜測，但仍要人事確定才能對外說明。