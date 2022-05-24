槓上天才IT大臣！宅神犀利7問「你敢領政委薪水？」　私訊曝光

▲朱學恒質問唐鳳7大問題。（圖／記者屠惠剛攝、記者陳家祥攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「天才IT大臣」唐鳳20日宣布啟用「確診個案管理系統」（MBBS），取代法傳系統；不過，宅神朱學恒對於新政策及過去的簡訊實名制有諸多質疑，昨日他在臉書曬出私訊截圖，裡面質問唐鳳7大問題，更笑諷「感謝指東說西的回答。」

起先，朱學恒針對實名制、法傳系統、其母親出書等質問他，不客氣問道「簡訊實名制照樣讓電信公司賺大錢，與你承諾的免費完全相違背，你領取政務委員（薪水）卻說謊，那個薪水的用處在哪裡？」

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對此，唐鳳僅回應，感謝詢問，Trace的效能已經在月初修復，法傳系統後續也有加入批次上傳功能，先前解決的是效能問題，「這次的MBBS系統，是讓衛生單局同仁可以即時看到自主疫調填報情形，已經在5／16上線。您關心的舊案補發（接觸者隔離證明），則是預計在5／25上線，解決的是量能（地方人力）問題。」

▲宅神喊話，「真正的問題都不敢面對，是裝什麼親民」。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

這番話讓朱學恒不禁錯愕，直言根本指東說西的回答，同時也犀利提出7大質疑：

1.法傳系統的問題又不是今年才出現，過去你領政務委員的薪水在幹嘛？

2.簡訊系統實名制的問題你還是沒回答，這套沒用的系統浪費公帑，讓電信公司賺錢你負什麼責任？你說謊騙民眾免費的原因是甚麼？

3.你媽是你的直系血親，是不是趁我國在日本大外宣你的成就時，出版關於你的書籍賺取版稅？

4.居隔書發送的問題還沒解決，系統也還沒上線，為什麼急著開記者會，是為了欺騙民眾還是為了獨攬功勞？

5.去年1922、各種贖罪券抽獎塞車當機出問題，你領薪水出來宣傳，最後出事負了什麼責任？

6.船到底什麼時候開到黑暗大陸？

7.為什麼要虐待貓咪和家暴？

最後，朱學恒更吐槽，「還有不要搞那一套加網友好友打字的老招了，問你真正的問題都不敢面對，是裝什麼親民啦！」

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