尼泊爾客機墜毀「印度一家四口在機上」　親屬懇求：別告訴病危母

▲失聯飛機自旅遊觀光小鎮博卡拉起飛，原定前往卓姆索姆。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾軍方30日證實，塔拉航空29日一架失聯客機墜毀。其實這架飛機上載有4名印度人，是一對夫妻與2名孩童的一家四口，如今失聯女子的姐姐已接獲警方通知，但她也懇求別把這件事情告訴她的母親，因為母親如今健康狀況危急。

NDTV報導，在塔拉航空客機失聯之後，印度駐尼泊爾大使館聯繫孟買警方，要求通知機上4名印度籍旅客的親屬。依據資料，機上4名印度籍旅客為女子維巴維（Vaibhavi Tripathi）、丈夫阿斯霍克（Ashok Kumar Tripathi），以及2人的孩子丹努什（Dhanush）與莉蒂卡（Ritika），4人皆為塔那市的居民。





▲班機29日失聯後，尼泊爾首都加德滿都一組小隊準備出發參加救援行動。（圖／達志影像／美聯社）

警方取得連絡管道後，成功聯繫上失聯女子維巴維的姐姐薩達妮（Sanjeevani Sadani）。薩達妮表示，其實她已與印度駐尼泊爾大使館取得聯繫，但要求警方別把這件事情告知她的母親，因為母親的身體狀況危急。

塔拉航空這架9N-AET班機29日從旅遊城鎮博卡拉（Pokhara）起飛，準備前往卓姆索姆（Jomsom），但隨後卻在山區失聯。

尼泊爾軍方發言人30日證實，失聯班機已經墜毀。軍方發言人希爾瓦爾（Narayan Silwal）透過推特說，「搜救部隊已經確認飛機墜毀地點」，且發布一張飛機殘骸照，機尾位置的編號清晰可見，部分機身殘骸散落在一旁。不過官方截至目前並未透露其他訊息。

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