尼泊爾22人客機「解體斷成多截」殘骸四散　軍方證實墜機

▲尼泊爾軍方30日所發布塔拉航空失事班機墜毀地點的照片。(圖/翻攝自ANI)

記者詹雅婷/綜合報導

尼泊爾一架客機29日起飛後失聯,今早重啟搜救。依據印媒ANI轉發尼泊爾軍方30日所發布的消息與照片,班機失事墜毀地點位在木斯塘(Mustang)地區,但機身已經解體斷成多截,現場殘骸碎片四散。

在班機29日失聯消息傳出後,尼泊爾隨即發動搜救,但因木斯塘地區降雪,所有搜尋失事班機的直升機空中行動喊卡。尼泊爾軍方30日上午重啟搜救,預計稍晚將會公布相關細節。

塔拉航空這架失事班機29日從旅遊城鎮博卡拉(Pokhara)起飛,準備前往卓姆索姆(Jomsom),但隨後卻在山區失聯。已知機上載有22人,包括19名乘客及3名機組員。塔拉航空表示,機上載著4名印度人、2名德國人與16名尼泊爾人。

先前有消息指出,班機失聯的那一刻,距離降落只剩下最後5分鐘航程。另據尼泊爾電視台引述當地居民消息,曾有人目擊一架飛機起火。

Nepal Army locates the crash site of Tara Air aircraft at Sanosware, Thasang-2, Mustang



The aircraft with 22 people including four Indians onboard went missing yesterday. pic.twitter.com/Gn920jfphk