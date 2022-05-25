「世界最矮少年」是他！　18歲身高73.43cm登金氏世界紀錄

▲尼泊爾18歲男子卡邦吉以73.43公分的身高，登上金氏世界紀錄「世界最矮少年」寶座。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

尼泊爾的18歲少年卡邦吉（Dor Bahadur Khapangi）23日在首都加德滿都獲頒金氏世界紀錄證書，他以73.43公分的身高被認證為目前「世界上最矮的少年」。前一位曾獲這項頭銜的少年瑪加爾（Khagendra Thapa Magar）同樣來自尼泊爾，18歲時以65.58公分被認證，但他已不幸於2020年離世，得年27歲。

▲卡邦吉獲頒金氏世界紀錄「世界最矮少年」證書。（圖／路透）

根據《鏡報》報導，18歲的卡邦吉2004年11月14日出生於務農家庭，而他在2022年3月23日在尼泊爾加德滿都測量出的身高數據為73.43公分，通過金氏世界紀錄審核後，尼泊爾旅遊局本周正式授與金氏世界紀錄證書，認證他成為全球仍在世且具行走能力的「世界最矮少年」。

▲卡邦吉與他的姪女牽手步入現場。（圖／路透）

頒贈證書儀式的照片可見，卡邦吉和高出自己一倍身高的姪女牽著手一同步入現場，隨後他和旅遊局執行長官雷米（Dhananjay Regmi）一起合影，哥哥納拉（Nara）將他抱上花台讓媒體們為他拍照。納拉說，卡邦吉出生時一切正常，但從7歲過後就沒再長高，家人也不清楚原因，他很高興弟弟獲得金氏世界紀錄證書，也希望這能有助弟弟繼續就學深造。

▲卡邦吉與哥哥納拉（右）一同出席頒發證書活動。（圖／路透）

根據金氏世界紀錄網站，前一位獲得此頭銜的少年也是尼泊爾人，出生於1992年10月的瑪加爾患有先天性侏儒症，身高僅65.58公分，18歲生日後他成為當時「世界最矮少年」，不幸的是，他已在2020年27歲時離世。此外，目前具行走能力的「世界最矮少女」是來自印度的艾瑪格（Jyoti Amge），自2009年以來便以62.8公分的身高紀錄穩坐寶座。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》