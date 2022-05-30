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台南發送4.1萬人快篩劑　守護經濟弱勢民眾健康

▲台南市社會局30日開始，由各區公所進行發送快篩劑，以減輕低收入及中低收家庭負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局30日開始，由各區公所進行發送快篩劑，以減輕低收入及中低收家庭負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央於日前宣布將免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，29日該批快篩試劑到貨，考量疫情增溫，台南市社會局立即於假日加派人力進行分裝，並於30日由各區公所進行發送，以減輕低收入及中低收家庭負擔，預計發送低收入戶有17084人、中低收入戶有24166人，預計發送41250人，共206250劑快篩試劑。

▲台南市社會局30日開始，由各區公所進行發送快篩劑，以減輕低收入及中低收家庭負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，因快篩劑配撥須有前置前業，為了讓各區公所能夠以最快的速度，將快篩劑發送給轄內之低收入、中低收入戶，在該批中央配發之試劑到貨前，即加派人員於假日進行配撥之前置作業，該批試劑於30日全數交由各區公所進行發送。

▲台南市社會局30日開始，由各區公所進行發送快篩劑，以減輕低收入及中低收家庭負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為保障台南市1萬7000名低收入戶民眾健康照護，並確保快篩檢測結果準確性，5月初即由社會局透過37區公所個別通知，低收入民眾僅需持公所發送之通知單及身分證、健保卡，即可前往快篩篩檢站由專業醫護人員進行快篩服務，截至5月25日共服務281名低收入戶民眾。

▲台南市社會局30日開始，由各區公所進行發送快篩劑，以減輕低收入及中低收家庭負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了加強對弱勢族群防疫關懷，社會局亦持續積極媒合民間資源協助照顧低收入戶。日前財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會捐贈500份安心生活箱給予台南市列冊之低收入戶確診者，協助居家照護之弱勢家戶安心度過隔離期。

黃偉哲市長為了協助弱勢族群渡過疫情難關，自5月26日起，低收入戶確診者，可申請臺南市實物愛心銀行物資，讓弱勢民眾能夠自行選擇生活所需用品，經社工評估符合資格之家戶，可由親友代領一次性物資，低收確診者如果有短中期需求，也可給予3~6月物資協助。實物銀行除給予民眾物資外，也會安排社工或志工關懷訪視，視實際需求提供資源給予協助。倘若有經濟困難且有物資需求之市民，歡迎洽詢實物愛心銀行各分行，或洽台南市社會局社會救助科06-2995686洽詢。

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