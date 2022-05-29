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台南市做工行善團　假日扶弱「繕」行不息

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為持續落實打造溫暖宜居的環境給予市民朋友，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，29日假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘，柳營區公所陳玉惠區長也帶飲品至柳營修繕處慰勞辛勞的志工。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，居住於關廟區新埔里的低收入戶黃姓身障案主，案主所住為早期工廠鐵皮屋，鐵皮屋老舊漏水、地面坑洞不平和屋內照明昏暗，勞工局「做工行善團」日前獲報後已陸續由金屬、泥水、木工及電氣工會等志工修復漏水的鐵皮屋頂、修補填平地面坑洞、修復更新室內隔間及天花板及完成屋內老舊電線汰換及照明安裝。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

29日油漆志工接棒進行牆壁油漆粉刷施工，修繕作業大功告成喜迎「有情有疼心ㄟ厝」第180戶完工。當地張敬仁里長及案家表示以前屋頂老舊漏水嚴重，每逢下大雨常常無法好好休息入眠，幸好勞工局做工行善團隊趕工先把屋頂修繕完成，近日連續豪雨才能安心居住，非常感謝勞工局及志工們的努力，為其帶來舒適的溫馨住所。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安定區一戶持有中低收入戶的陳姓案主高齡85歲，罹患阿茲海默症後已喪失生活自理能力，案妻83歲也因病長年臥床，兩夫妻目前生活起居全靠大女兒照料。所居房屋廚房屋頂已嚴重脫落、衛浴設備也多處故障和漏水。在勞工局「做工行善團」的協助下，已拆除坍塌的廚房天花板並完成浴廁馬桶的修繕及廚房電線配置、燈具和流理台等修繕。今日木工、電氣及油漆志工持續接力，完成浴室門片、廚房塑膠天花板施作、電線配置和照明安裝以及室內油漆美化粉刷作業。是勞工局「有情有疼心ㄟ厝」完工第181戶。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳營區的低收入戶黃姓案主一家，所居房屋為老舊平房，房舍窗台門板已老舊滲水，目前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳。經過「做工行善團」日前的努力已由鋁製品志工完成老舊窗戶及紗窗門的汰換；為改造新的衛浴空間給案家使用，金屬志工完成原廚房上方鐵皮屋頂的架高，電氣志工完成浴廁化糞池的埋設和相關水管線路等的汰換。今日木工志工進行室內天花板輕鋼架、隔間裝潢、以及浴室、廚房牆壁及天花板施工；電氣志工則為臥室、浴室等安裝照明，讓案主一家人能有完善的衛浴空間及舒適的生活環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，假日仍持續兵分三路為關廟區新埔里、柳營區、安定區等轄內弱勢家庭修繕房屋，並至關廟區新光里進行房屋修繕訪勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基特別感謝志工的付出，尤其是在連日梅雨的季節裡，不嫌辛勞各自接力為弱勢案家付出，今日亦前往關廟區新光里一戶身障弱勢家庭，由當地里長黃瑞池陪同訪勘，只為盡早幫助案家回復居住該有的品質，這份善行的推動逐漸形成善的循環，不僅幫助更多弱勢家庭改善居住環境也重建對未來的希望。

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