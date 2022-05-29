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台南+5913　市府聯手鄉民打造快速上手台南版「確診應對指南」

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，指揮中心29日公布台南市新增5913名本土病例，自今年統計至28日，台南市累計確診人數90242人，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，之前和唐鳳共同讓報稅系統變好用的鄉民們持續打造「COVID-19確診過程應對指南」，因內容完整易讀，讓民眾不斷分享轉載，中央流行疫情指揮中心延攬授課，台南市政府經團隊授權與指導後，打造「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，今起在台南共照雲、台南快疫通完整公開。

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▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「COVID-19確診過程應對指南」發起人卓致遠表示，地圖由致遠體驗設計、UXTW 使用者體驗設計協會、成大工設系友會的夥伴一起完成；團隊參考英國政府數位服務工作小組（Government Digital Service，GDS）的數位服務設計手冊，探討確診者實際經歷過程，運用簡明易懂分類整理相關資源、政策，並持續更新完備、維護資料，期待達到鄉民用鍵盤也能讓台灣更好的目標。

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說明，「COVID-19確診過程應對指南」資訊豐富，但因各縣市抗疫配套措施各有不同，例如台南就率先推出「AI快篩陽性辨識視訊看診」、「居隔單自行下載」、「長輩打疫苗送快篩」等超前防疫作為，吸引中央及其他縣市仿效，為讓確診者家庭更了解台南相關防疫資源，特別向團隊請求授權利用與教學。

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會補充，台南是文化古都更是科技新城，相當重視智慧防疫，像去年「台南打疫苗」便以服務民眾來規劃設計大型接種站報到流程，讓市民報到時間大幅縮減僅需30秒，另外，前年則以「新一代設計展產學合作」專案，邀請年輕學子設計新一代台南公共自行車，當時卓致遠即是市府為學子延攬的顧問，期待未來持續有更多合作。

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另台南市自5月25日起由醫療院所為5至11歲兒童接種輝瑞BNT兒童劑型疫苗，統計至28日，台南市共16982位學童接種BNT兒童疫苗；自5月4日至28日，共21840位學童接種莫德納疫苗。

▲台南市長黃偉哲指出，市府發布「COVID-19確診過程應對指南（台南版）」，市民可加入台南共照雲、台南快疫通LINE@官方帳號，從置底選單進入網頁，即能快速上手資料齊全、簡明易懂的指南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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