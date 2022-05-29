親友團中鏢延期台南包棟「被沒收4800」　女怒：踩到雷！市府開罰

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有北部網友與親友組團要出門旅遊，未料國內疫情發燒，親友團陸續有人確診，以致無法依準時投宿台南安平1家民宿，其4800元被業者沒入，網友PO文指控業者以她無法確定入住日期而沒入其訂金感到不滿，台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。

有網友在臉書社群PO指出，他們有6戶朋友因陸續有人確診，所以原本計畫要去南橫的旅遊行程生變，原本包棟民宿，也匯了訂金，卻無法成行需向民宿業者要求延期，其中5月28日當天原訂要入住的台南安平民宿業者，卻以LINE詢問：「今天幾點入住？」，網友撥打電話給業者說明無法依時入住的理由是因「疫情」陸續有人確診，要求延期，但業者堅持網友沒有給確定延期的日子，所以28日無法入住是網友的問題，要沒入4800元訂金。

雙方爭論沒有結果，網友最後只有放棄跟業者爭論，4800元訂金讓對方沒入。但網友事後PO文指控業者，並稱她是「踩雷」了，踩「一個大雷，4800自己吞了吧」。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長獲悉，親率觀光事業科長黃忠一，下午前往安平該民宿稽查，但未能遇見業者；孰貞慧指出，該民宿業者並未取得合法民宿營業登記，是屬非法業者，5月18日該局曾派員稽查過，將會依發展觀光條例規定，依業者經營的房間數，裁罰業者6-30萬元。

郭貞慧局長指出，民眾因疫情確診而無法依约入住，係屬「不可抗力因素」，需由業者與消費者去協調如何處理的問題，一般而言，遇此狀況許多業者都是無條件退款給消費者，但也有雙方協調後依合議條件退款，這都是要由兩造雙方去協調解決。

據了解，該名網友的PO文引起眾多網友熱議，但網友大多認為，當事人在無法確認延期的確定日期，就應該先「取消」，而待能成行時再行訂房，而非訂房了，想延期卻不給業者有明確的時間。

有網友留言：「自己都還是當老闆做生意的人，這種『我以為』的心態，自己碰到了，都不覺得這種客人很莫名其妙嗎？」、「 這個回應感覺出租給妳，心臟要夠強」、「店家好可憐」、「文字敘述能力很差，看了前幾行就看不下去。完全就是自以為，自以為取消房間也不回答業者的問題。自以為付了錢，就可以po文來公審業者。全天下都該繞著你轉對吧。對啦，你的表達能力有很大問題。台灣真的一堆花錢就是大爺的奧客心態耶」。

當事人也有PO文表達只是因事情沒有處理好，一時心急，加上業者一直搶話，讓她有情緒問題，才會PO文表達，並非要公審業者，事後她也向業者致歉，她完全接受業者取消訂金，當事人這部分的回應，也獲得部分網友肯定讚賞。