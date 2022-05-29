　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

親友團中鏢延期台南包棟「被沒收4800」　女怒：踩到雷！市府開罰

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有北部網友與親友組團要出門旅遊，未料國內疫情發燒，親友團陸續有人確診，以致無法依準時投宿台南安平1家民宿，其4800元被業者沒入，網友PO文指控業者以她無法確定入住日期而沒入其訂金感到不滿，台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有網友在臉書社群PO指出，他們有6戶朋友因陸續有人確診，所以原本計畫要去南橫的旅遊行程生變，原本包棟民宿，也匯了訂金，卻無法成行需向民宿業者要求延期，其中5月28日當天原訂要入住的台南安平民宿業者，卻以LINE詢問：「今天幾點入住？」，網友撥打電話給業者說明無法依時入住的理由是因「疫情」陸續有人確診，要求延期，但業者堅持網友沒有給確定延期的日子，所以28日無法入住是網友的問題，要沒入4800元訂金。

雙方爭論沒有結果，網友最後只有放棄跟業者爭論，4800元訂金讓對方沒入。但網友事後PO文指控業者，並稱她是「踩雷」了，踩「一個大雷，4800自己吞了吧」。

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長獲悉，親率觀光事業科長黃忠一，下午前往安平該民宿稽查，但未能遇見業者；孰貞慧指出，該民宿業者並未取得合法民宿營業登記，是屬非法業者，5月18日該局曾派員稽查過，將會依發展觀光條例規定，依業者經營的房間數，裁罰業者6-30萬元。

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭貞慧局長指出，民眾因疫情確診而無法依约入住，係屬「不可抗力因素」，需由業者與消費者去協調如何處理的問題，一般而言，遇此狀況許多業者都是無條件退款給消費者，但也有雙方協調後依合議條件退款，這都是要由兩造雙方去協調解決。

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，因該民宿係非法民宿，將依違反發展觀光條例裁罰6-30萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名網友的PO文引起眾多網友熱議，但網友大多認為，當事人在無法確認延期的確定日期，就應該先「取消」，而待能成行時再行訂房，而非訂房了，想延期卻不給業者有明確的時間。

有網友留言：「自己都還是當老闆做生意的人，這種『我以為』的心態，自己碰到了，都不覺得這種客人很莫名其妙嗎？」、「 這個回應感覺出租給妳，心臟要夠強」、「店家好可憐」、「文字敘述能力很差，看了前幾行就看不下去。完全就是自以為，自以為取消房間也不回答業者的問題。自以為付了錢，就可以po文來公審業者。全天下都該繞著你轉對吧。對啦，你的表達能力有很大問題。台灣真的一堆花錢就是大爺的奧客心態耶」。

當事人也有PO文表達只是因事情沒有處理好，一時心急，加上業者一直搶話，讓她有情緒問題，才會PO文表達，並非要公審業者，事後她也向業者致歉，她完全接受業者取消訂金，當事人這部分的回應，也獲得部分網友肯定讚賞。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
快訊／球迷喊打假球GG了！聯盟將提告「永久不得進場」
快訊／洪瑋漢下巴腫好大包　送醫檢查傷勢曝光
他為打電動離家出走！12年後才知父母都過世痛哭
媳婦自掏腰包買新冷氣「婆婆氣炸」！她聽原因愣住
快訊／球迷高喊打假球！被警察驅趕還賴著不走
英媒爆：普丁可能已病死！最近露面的疑是替身
快訊／台中驚傳命案！母女吵架一刀背刺　61歲母送醫不治
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北希望市集結合登山健行　「遊當地、食當季」健康理念

親友團中鏢延期台南包棟「被沒收4800」　女怒：踩到雷！市府開罰

快訊／台中驚傳命案！母女吵架「一刀背刺」　61歲母送醫不治

黃偉哲感謝下營區各界包粽關懷弱勢　捐贈快篩劑給南消二大隊

國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁不忘防疫

台南市做工行善團　假日扶弱「繕」行不息

端節把握吃粽3撇步！3高患者注意「3低+1高」健康享受美食

執行環警監稽查13次　永康警取締160件改裝車

逾期移工撞人落跑安平警查處　肇逃及過失傷害送辦

尋找老祖宗的智慧！南澳泰雅族人遠來花蓮取經　鑚研骨雕工藝

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

男女相親請超神翻譯官！　他喊5前任名露餡是宅男

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

新北希望市集結合登山健行　「遊當地、食當季」健康理念

親友團中鏢延期台南包棟「被沒收4800」　女怒：踩到雷！市府開罰

快訊／台中驚傳命案！母女吵架「一刀背刺」　61歲母送醫不治

黃偉哲感謝下營區各界包粽關懷弱勢　捐贈快篩劑給南消二大隊

國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁不忘防疫

台南市做工行善團　假日扶弱「繕」行不息

端節把握吃粽3撇步！3高患者注意「3低+1高」健康享受美食

執行環警監稽查13次　永康警取締160件改裝車

逾期移工撞人落跑安平警查處　肇逃及過失傷害送辦

尋找老祖宗的智慧！南澳泰雅族人遠來花蓮取經　鑚研骨雕工藝

彭佳慧悄成女團第9位成員！　竟被阻止「你是彭大哥耶」　

快訊／球迷喊打假球、聯盟提告「永久不得進場」　蔡其昌：中職不歡迎

藥華藥前進拉丁美洲　全球佈局邁大步

送免費肉粽…驚見2排石頭、瓶蓋卡位　他傻了：真的知道誰是誰嗎

快訊／洪瑋漢下巴腫好大包　送醫輕微腦震盪

新北希望市集結合登山健行　「遊當地、食當季」健康理念

蔡淑臻揭「流產創傷」　一進開刀房就聽到嬰兒哭聲：我的身體變成殺人機器

MotoGP／杜卡迪廠隊地主車手「守住主場冠軍」！義大利站最速報

最終決戰五場打滿　T1無法突破紅方魔咒...RNG連霸奪MSI第三冠

他為打電動離家12年！被找到時在玩電腦…一聽「父母都死了」痛哭

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

地方熱門新聞

台中女持水果刀刺61歲母傷重不治

即／高雄深夜3機車路口碰撞！4女急送醫

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

台南市善化區科技公司傳火警迅速滅火

元智畢典　徐旭東：找工作方向對有前途

永豐棧爆欠薪多月　在職員工曝留下原因

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

虎尾科技大學舉行實體畢典　邀大咖藝人經驗分享並獻上祝福

美國夫妻收養屏東家扶兒　8年寄養父母落淚祝福

台東87歲確診男亡　罹癌有腎臟病沒打過疫苗

女童欠繳健保遭強制執行　身世令人鼻酸

汽燃費電子繳納多元支付

分享網路訊息多三訣竅要把握

降雨造成61、66線坑洞　一工處已填補104處

更多熱門

相關新聞

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

屏東東港鎮傳出一起悲劇事件，據了解一名54歲的許姓男子疑因不堪照顧長期臥床的79歲老母親，加上近日台灣疫情升溫，母親染疫確診，自己也跟著染疫，竟在27日下午3時許，先將母親從家中2樓陽台推下後，自己也跟著往下跳，造成母親緊急送醫後仍傷重不治，而許男則受輕傷。

彰化+3882！幼兒快打站6/1開打　需上網預約

彰化+3882！幼兒快打站6/1開打　需上網預約

台南市做工行善團假日「繕」行不息

台南市做工行善團假日「繕」行不息

台東+858！新增5死皆超過80歲

台東+858！新增5死皆超過80歲

台南+5913　台南版「確診應對指南」快速上手

台南+5913　台南版「確診應對指南」快速上手

關鍵字：

網友確診入住台南民宿訂金觀旅局

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

快訊／瘦子證實升格當爸！　宣布結婚不到1個月...愛妻挺渾圓孕肚　

黃子佼收到總統來信！

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面