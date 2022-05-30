獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

記者黃宥寧／台北報導

今年3月1名身高150.8公分女網友，懊惱在《Dcard》上表示，搭乘男友駕駛的車，行經國道時，被開了「未依規定繫安全帶」3000元罰單，她解釋當下是因背癢，才把安全帶拉下抓癢，豈料竟被開單，也引起廣大討論，女網友認為執法過當，透過網路申訴。駕駛男友獨家回應《東森新媒體ETtoday》申訴結果，不僅沒撤銷，反而多繳1500元。

▼女網友上網申訴，並陳述當時抓癢情形，希望能撤銷罰單。（圖／讀者提供）

申訴過了將近2個多月，29歲黃姓男友獨家無奈回應《東森新媒體ETtoday》申訴結果失敗，回函也沒收到，網站查詢的結果與實際作業不一。黃男表示，5月26日網站查詢顯示「審查中」，但撥打給承辦人員則得到4月12日已回函，甚至跑了一趟郵局也查無記錄。

黃男指出，因為車子是跟朋友借的，朋友已經收到罰單逾期1個月的通知信，要多罰1500元（共計4500元），他不想造成朋友困擾，同時也無奈解釋「當作被搶就好」。至於網友建議可以提行政訴訟，他則委婉回應「太浪費時間，就學一次經驗吧」。

▼抓癢被開單，等待申訴竟加倍。（圖／讀者提供）

今年3月女網友在Dcard貼文，表示2月27日，與男友開車外出，行駛在國道1號南下115.3公里處，遭國道警方拍照舉發「未依規定繫安全帶」，女網友不解「我想說奇怪，上車第一件事情就是繫安全帶，怎麼會被開？」，直喊太跨張！當時她背部很癢，將安全帶放到腋下，抓癢後就放回正常位置，沒想到就被舉發。

貼文後引起其他網友熱議，「太扯，坐等更新，希望能撤銷」、「這年頭連抓癢都不行是不是？」國道公路警察局也做出回應：「的確有這張罰單，肩部安全帶位置雖可依個人調整，惟應置於手臂上端以上，該位民眾將手往後伸的動作，如突然發生狀況緊急煞車，除了減少保護效果，也可能因此受傷，而過去行政法院亦有多起判例支持這樣的見解；秉於民眾安全為最高考量，仍將嚴格執法，以保護國道用路人安全。」