　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

記者黃宥寧／台北報導

今年3月1名身高150.8公分女網友，懊惱在《Dcard》上表示，搭乘男友駕駛的車，行經國道時，被開了「未依規定繫安全帶」3000元罰單，她解釋當下是因背癢，才把安全帶拉下抓癢，豈料竟被開單，也引起廣大討論，女網友認為執法過當，透過網路申訴。駕駛男友獨家回應《東森新媒體ETtoday》申訴結果，不僅沒撤銷，反而多繳1500元。

▼女網友上網申訴，並陳述當時抓癢情形，希望能撤銷罰單。（圖／讀者提供）

▲▼ 抓癢申訴內容 。（圖／讀者提供）

申訴過了將近2個多月，29歲黃姓男友獨家無奈回應《東森新媒體ETtoday》申訴結果失敗，回函也沒收到，網站查詢的結果與實際作業不一。黃男表示，5月26日網站查詢顯示「審查中」，但撥打給承辦人員則得到4月12日已回函，甚至跑了一趟郵局也查無記錄。

黃男指出，因為車子是跟朋友借的，朋友已經收到罰單逾期1個月的通知信，要多罰1500元（共計4500元），他不想造成朋友困擾，同時也無奈解釋「當作被搶就好」。至於網友建議可以提行政訴訟，他則委婉回應「太浪費時間，就學一次經驗吧」。

▼抓癢被開單，等待申訴竟加倍。（圖／讀者提供）

▲▼ 抓癢癢被開單 。（圖／黃姓車主提供）

今年3月女網友在Dcard貼文，表示2月27日，與男友開車外出，行駛在國道1號南下115.3公里處，遭國道警方拍照舉發「未依規定繫安全帶」，女網友不解「我想說奇怪，上車第一件事情就是繫安全帶，怎麼會被開？」，直喊太跨張！當時她背部很癢，將安全帶放到腋下，抓癢後就放回正常位置，沒想到就被舉發。

貼文後引起其他網友熱議，「太扯，坐等更新，希望能撤銷」、「這年頭連抓癢都不行是不是？」國道公路警察局也做出回應：「的確有這張罰單，肩部安全帶位置雖可依個人調整，惟應置於手臂上端以上，該位民眾將手往後伸的動作，如突然發生狀況緊急煞車，除了減少保護效果，也可能因此受傷，而過去行政法院亦有多起判例支持這樣的見解；秉於民眾安全為最高考量，仍將嚴格執法，以保護國道用路人安全。」

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
月薪10萬全給老婆！　還被她笑「薪水低」刺破電腦
獨／副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘了
快訊／新店耕莘醫院暴力衝突！　鴨舌帽男失控動粗
墾丁villa強抱床上侵犯！　色男遭2女私刑打爆頭
LIVE／「消失的81分鐘」首死2歲童父飆淚討真相　侯友宜回
長榮海運每人可領56萬！　今年分紅暴增10倍
中和2歲童「獨乘禮儀車羽化」　爸淚：想要真相安慰小寶
「很多孩子走了」就是謠言！　律師曝關鍵
快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！　林暐哲宣布放棄商標權
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

沒抓姦在床也要賠！摩鐵開房辯按摩　人夫小三判賠正宮40萬

獼猴闖民宅爆「密室大戰」！捉捕員被狠咬濺血　母猴下場出爐

獨／副駕女國道抓癢被開單...等申訴多噴1500！他無奈：就當被搶

快訊／新店耕莘醫院社篩站暴力衝突！鴨舌帽男失控動粗畫面曝

中職比賽球迷場邊高喊「打假球」　球團提告！警方今通知到案

郭彥均PO文風波擴大　調查局嚴防「徐芳麗」們操弄假新聞

天道盟爆內鬨！先丟鞭炮調警離山　黑衣人再潑漆撒冥紙錄影po網

34歲主廚年薪百萬！曖昧女開「7條件」才交往　網細讀懂了：會包裝

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

重演KD悲劇？熱火奇兵三分遭沒收惹議　巴特勒打滿整場關鍵球落空

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

柯建銘：陳水扁再也不是政治提款機　國民黨該走出逢扁必反的時代

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

想變成鋼鐵人！他「空中飛行20秒」極速旋轉墜湖　落水瞬間曝光

NBA史上最悲情男人笑了！歐佛首次打進總冠軍賽

兄弟聲明譴責「喊假球」惡質觀眾　網路鍵盤手也要抓

社會熱門新聞

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

水上摩托車衝澎湖1女落海　2疑點曝光

他激吻小三被告　求法官：成全我

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

過世爸少做2事　兒遭離婚妻拿走1千萬

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

母長年臥床又染疫　屏東男竟推她下樓喪命

即／台中老舊房屋倒塌！1工人遭壓送醫不治

屏東男把媽媽推下陽台！落網認：不知在幹嘛

台中女持水果刀刺61歲母傷重不治

男大生載女友自摔　她遭拋飛10米不治

實價登錄3442萬變7千萬　老闆下場曝

東區逛街遭歹徒隨機攻擊

網傳台南車站確診4千人攏系假

更多熱門

相關新聞

端午連假地雷路段曝　國5塞13小時

端午連假地雷路段曝　國5塞13小時

下週五就是為期三天的端午連假，預計在尖峰時段國5可能連塞13小時，行車時間為平時7倍。交通部高公局規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，並公布本次連假較好走的時段。

國道通勤40km！他問「哪個零件要注意」　老司機狂喊1點

國道通勤40km！他問「哪個零件要注意」　老司機狂喊1點

翁騎電輔車逆闖國道　警即刻救援解危

翁騎電輔車逆闖國道　警即刻救援解危

端午國道地雷段曝　走這條路避塞

端午國道地雷段曝　走這條路避塞

「日嗑70顆」檳榔驗出酒精　酒駕男免罰

「日嗑70顆」檳榔驗出酒精　酒駕男免罰

關鍵字：

副駕抓癢國道網路申訴行政訴訟未依規定繫安全帶

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面