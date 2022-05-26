險象環生！翁騎電輔車逆闖國道　警即刻救援護送解危

▲95歲老翁騎電動輔助車險上國道，草屯分局員警尋獲助脫困。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

95歲李姓老翁日前於白天獨自騎乘電動輔助自行車離家，在國道6號東草屯交流道聯絡道沿護欄逆向而行，所幸有熱心民眾報案並以警示燈示警其他車輛注意，草屯警分局警員火速趕往現場救援老翁，發現他剛好正是家屬報案協尋對象，便將其攙扶上車帶返派出所，化解一場虛驚。

草屯分局指出，草屯派出所當天下午先接獲李姓男子報案，指其9旬老父於早上9時外出後就遲遲未歸，請求協尋，員警立即調閱路口監視器查看，發現李翁於下午5時許曾行經草屯鎮中正、玉屏路口，轉通知該轄區豐城派出所副所長許勝泰、警員黃耀祥，2人隨後立即沿線搜尋、訪查。

警方指出，李翁當時正騎乘電動輔助自行車誤闖東草屯交流道聯絡道，被熱心民眾發現報警求助；許勝泰、黃耀祥獲報趕抵現場，發現老翁周遭有車輛不斷呼嘯而過，險象環生，「阿伯，你這樣危險啦！先坐我們車回去！」將其攙扶上車帶返派出所，並查知老翁因不熟路況往國道6號前進，被路過民眾提醒後折返，但因該處無路口可迴轉只能逆向行駛，老翁緊貼護欄前進困難，所幸民眾報案請警方協助才脫困。

警方查證李翁身分後，發現正是稍早家屬報案的協尋對象，隨即通知家屬辦理撤尋；李翁兒子接獲警方尋獲電話後終於放心，至派出所辦理撤尋時頻頻道謝，氣氛溫馨。