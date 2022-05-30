大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

▲大貨車載罐頭飲料疑因未綑綁紮實，在匝道轉彎時掉落路面。（圖／國道警方提供）

記者楊熾興／桃園報導

29歲的李姓男子駕駛營業大貨車載運罐裝飲料，30日上午行經機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道時，疑似貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道幾乎佈滿紙箱和罐裝飲料無法通行，經國道警方接獲報案後立即派遣巡邏車前往處理，約2小時才恢復通車。

▲▼紙箱和罐頭飲料幾乎散滿路面，造成車輛無法通過。（圖／國道警方提供）

國道警方表示，今日上午9時7分許，李姓男子駕駛營業大貨車載運罐裝飲料咖啡跟啤酒，從林口交流道上國道要到三峽，行經機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道時，疑似貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是罐裝飲料無法通行，國道警方接獲報案後立即派遣巡邏車前往處理，同時通報交控中心，派遣緩撞車及工務段事故處理小組前往交維及清除掉落物11時4分恢復通車。

國道警方並依道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定：「汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行：二、所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭。將對李男開出罰單，並呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。