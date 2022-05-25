端午國道地雷路段曝　高公局籲走這條窮人高速公路避塞

▲端午預估將湧現不少車潮，高公局呼籲改走台61線避塞。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，最塞的一天將出現在端午節6月3日當天，預估將湧現平常1.3倍交通量，端午節當天更預估國道有6大易塞地雷路段，連假第2天也有14處地雷，最後收假日則有9處必塞路段。民眾可改走「窮人高速公路」台61線，免收費還可避開塞車。

高公局表示，端午節連續假期，預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞情形。

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根據預測，端午節6月3日當天交通量上看115百萬車公里，為平常1.3倍，端午節當天預估有6大地雷路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國1北上圓山-大華系統，國3南下土城-關西、快官-霧峰，以及國5南下南港系統-頭城。

▲端午連假第二天，國道將有14處易塞路段。（圖／記者呂佳賢攝）

連假次日6月4日則預料將有14處易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國1北上圓山-大華系統、苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3南下土城-關西、快官-霧峰，國3北上關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興，以及國5南下南港系統-頭城、國5北上宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。

收假日6月5日則有9處地雷路段，包括國1北上苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北上關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興，以及國5北上宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。

高公局表示，台61線西濱快速公路新竹至台南路段全線設計標準與國道接近，可作為國1及國3中南部路段之替代道路。建議北部欲往返中南部地區之民眾，可利用國3西濱交流道銜接台61線，避開國道中南部地區壅塞路段。

▲端午國道替代道路及疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局建議往返國道新竹至台南路段民眾，可從國道3號115公里處之西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南；新竹至台南沿途之用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84與台61線銜接。

▲端午國道替代道路及疏運措施。（圖／高公局提供）

另連假第2、3日之7-24時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，高公局表示，民眾可行駛至台61香山匝道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區。