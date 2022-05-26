胖老爹、漢堡王通通買1送1！外送平台「限時美食優惠」今天開吃

▲外送平台祭出超過12家連鎖美食餐廳限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣本土疫情嚴重，宅家防疫、居家隔離照護人數天天攀升，為滿足民眾一日三餐需求，外送平台「Uber Eats」驚喜宣布祭出一系列優惠活動，首波可是有多家連鎖美食餐廳爽嗑「買1送1」，像是漢堡王、胖老爹、伯朗咖啡、Mr.Wish、Mister Donut通通有，把握機會搶訂一波。

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▲清原芋頭沙西米露買1送1。

▲八方雲集指定套餐打8折。

Uber Eats即日起祭出一系列外送優惠，首波至6月7日前有「連鎖美食餐廳買1送1」，包括胖老爹的甜不辣、漢堡王的花生培根牛肉堡及4塊雞塊、21風味館的雞肉洋蔥圈、春水堂的黃金香酥雞、彌生軒的和風蘿蔔豚肉煮、Subway的舒味思氣泡水及現烤餅乾、清原芋圓的芋頭沙西米露、伯朗咖啡的美式及拿鐵及橙花檸檬紅葉茶、Flash Coffee的閃電黑咖啡及冰煉乳拿鐵、Mr.Wish的大荔貴妃紅茶、鮮茶道的西柚美眉、八方雲集精選套餐打8折等，且5月31日前Mister Donut的10入甜甜圈也同享買1送1優惠。

加碼新用戶享「300元折抵」優惠，6月1日起至6月30日凡首次註冊APP之新用戶，不僅可享30天內無限次數免運費優惠（訂單須滿最低消費金額），還有新用戶輸入優惠碼「六月三百」，消費金額滿199元可享150元折抵優惠（共2次），限輸入後14日內使用完畢，優惠數量有限，送完為止，提醒此優惠不適用生鮮雜貨商家及部分餐廳。

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