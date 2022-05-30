又一間麥當勞熄燈！「中和連城店」5／29歇業　10年時光掰掰

▲麥當勞中和連城店結束營業。（圖／翻攝自google maps）



記者施怡妏／綜合報導

又有一間麥當勞熄燈！一名網友貼出「中和連城分店」的公告資訊，於昨（29）日下午2時起結束營業，突如其來的消息讓許多在地人感到震驚與不捨，由於該店位置臨近中和高中，是許多學生下課時必去的地方，留言也釣出許多網友學生留言，「高中回憶」、「以前高中下課都會去買大薯來吃」。

有網友在臉書「我是中和人」發文，「又收了一間」，店家悄悄在門口貼出公告，營業到5月29日下午14時，感謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持中和、土城區域的麥當勞，「我們後會有期」。

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有網友也在PTT發文，之前都沒有聽到閉店的消息，「知道的時候已經結束營業了」，店內原本有三層樓，前幾年三樓封起來，只留下廁所，「但封起來的地方似乎也不是做倉庫用，都空空的」，雖然這間店與中和中山店很近，但是連城店是採用櫃檯點餐，「所以我比較喜歡去這間」。

▲店家悄悄貼出公告。（圖／翻攝自FB我是中和人）

他透露，中和連城店開幕時，是要為未來捷運萬大線做準備，「這裡就位在中和高中站，大概再兩三年就通車了，沒想到捷運還沒蓋好就結束營業，現在40萬人口的中和區只剩4間麥當勞，不過官網目前都還查得到店家資訊，也沒提到已結束營業」。

同一天有兩間賣麥當勞熄燈，讓許多網友超難過，「每一間麥麥都是滿滿的回憶」、「離家裡最近的麥當勞要收了」、「以前好幾個大型考試都在那裡直接吃三餐，好多回憶都在那兒，謝謝連城店」、「這間開10年就收了」、「好難過！我很愛這家的地點啊」、「也收得太突然了吧」、「這件生意看似不錯耶，每次路過都不少人在等，居然收起來了」。