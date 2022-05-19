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嗑爆漢堡、披薩買1送1！7大速食店「激省優惠」來了　還有1元雞塊

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲7大速食店最新優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

報稅季快來省荷包！《ETtoday新聞雲》幫整理7大速食店最新限時優惠，包括麥當勞、漢堡王、摩斯漢堡、達美樂通通有「買1送1」，有買薯條送紅茶、買套餐送漢堡等，而肯德基、必勝客則推「加1元多1件」，用1元輕鬆爽吃薯條、雞塊、烤雞，小確幸不能放過。

▲▼「麥當勞X故宮精品」推聯名分享盒包裝。（圖／業者提供）

▲麥當勞至5月31日前有買分享盒享指定飲品買1送1優惠。

●麥當勞
麥當勞全門市即日起至5月31日祭出「買分享盒享指定飲品買1送1」優惠，指定飲品包括汽水、冰紅茶、冰綠茶3大系列，限為同品項中杯或大杯，最多買5送5。

還有歡樂送限定「午茶食光」銅板優惠，即日起每日下午1時至5時可於「午茶時光」專區中爽嗑「指定點心7選2」，再加38元飲品1杯，只要優惠價99元，指定點心有經典漢堡、4塊麥克雞塊、麥脆雞翅、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、OREO冰炫風及蘋果派可任選，若是選擇漢堡加雞塊加飲料組合，等於用銅板價就能爽吃1份小套餐。

●肯德基
肯德基即日起至5月23日祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」。

▲▼漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。

▲漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。

●漢堡王
漢堡王於5月20日至5月26日限時7天祭出「華堡日」優惠，期間只要於官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並選定5月26日當日取餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，5月26日當天於門市也能憑粉專華堡日貼文或LINE官方推播截圖同享優惠，隨餐送且不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積不適用此活動。

另，至5月29日前還有「豪氣霸王省限定優惠券」，這次一共有7大系列共42款優惠組合，其中，肯定要吃爆的就是買1送1，有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊全買1送1，且超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●頂呱呱
頂呱呱5月祭出「激省小確幸」，即日起至5月31前祭出「4種午茶限定組合」最低下殺67折，有呱呱包+地瓜薯條+35元指定飲品餐；呱呱包+阿勇雞塊+35元指定飲品餐，以及原味炸雞+地瓜薯條+35元指定飲品餐和阿勇雞塊+德式香腸+35元指定飲品餐，等於用銅板價89元就能爽吃小套餐，每日下午2時至5時限定3小時登場。

5月23日至5月26日加碼推「1斤雞脖子下殺82折」，整整600公克的雞脖子於門市只要用199元就能吃到，同步上架Uber Eats每份249元，每日每店限量30份，每人限購2份，售完為止。

另，期間限定、以炸雞組成的「炸雞花」至5月31日前也有限時優惠，是以經典原味雞腿、呱呱包、阿勇雞塊、地瓜薯條以花束桶方式進行包裝，吸睛度爆表，一共有2種限定組合選擇，其中單人餐「真心炸雞花」下殺87折、雙人餐「情話綿綿」下殺76折。

▲▼拿坡里「1公斤腿排桶」。（圖／業者提供）

▲拿坡里至5月30日前「1公斤腿排桶」下殺73折。

●拿坡里 
拿坡里全門市即日起至5月30日祭出「1公斤腿排桶下殺73折」優惠，其腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，只要269元就能爽吃。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡全門市即日起至5月20日祭出「買大包薯條送大杯冰紅茶」優惠。

●必勝客
必勝客即日起祭出平日限定（周一至周五）「加1元多1件」優惠，凡在門市、APP或官網消費任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要「加1元」就可享副食3選1，包括小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及鱈魚塊（3塊）；加碼於APP推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠直接下殺7折。

另，官網限定還能爽吃「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠；加碼推「單點大比薩送紙包筆管麵2份」，外帶外送皆適用，筆管麵有波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮、波隆那牛肉、奶油雞腿排、羅勒雞腿排及焗烤總匯千層麵選擇。

●達美樂 
達美樂即日起至5月22日祭出外送限定「大披薩、小披薩買1送1」優惠。

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