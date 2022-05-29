34年基隆「大麥」麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動！員工哽咽道別

記者閔文昱、郭世賢／基隆報導

被基隆人稱為「大麥」的「基隆愛三路麥當勞」29日晚間20時起結束營業，讓許多基隆人感到相當不捨。愛三路麥當勞店經理余育華稍早也帶領全店20多位員工，在門口向民眾鞠躬致謝，現場不僅擠滿大批人潮，不少人也以掌聲回應，並高喊「謝謝麥當勞」。

▲員工出面道謝。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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麥當勞基隆愛三路店於1988年2月開店至今，已在當地營業超過34年，基隆人都稱之為「大麥」，是放學後、假日聚會的好所在，對於基隆人來說，麥當勞基隆愛三路店可以說是別具意義，因此近日傳出結束營業的消息後，許多民眾在29日晚間就趕到現場，一同紀錄麥當勞最後營業景象，更紛紛喊出「謝謝麥當勞」，讓店內員工聽了不禁紅了眼眶。

余育華哽咽表示，非常感謝大家的陪伴與支持，大麥已在地經營34年，是許多人從小的共同回憶，自己也和大家一樣感到非常不捨，「感謝所有鄉親和餐廳夥伴」。她帶領員工深深一鞠躬，現場隨即響起熱烈掌聲。

據了解，關於基隆愛三路麥當勞結束營業一事，麥當勞回應「台灣麥當勞基於整體商業考量，基隆愛三餐廳將於5月29日晚間20時結束營業，感謝顧客長久以來的支持。」至於是否為疫情影響，麥當勞僅重申「基於整體商業考量」。

▼許多民眾聚集在店前見證。（圖／網友許馨蔆授權提供）

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