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社會 社會焦點 保障人權

屏東男把媽媽推下陽台！落網認「不知在幹嘛」　鄰居：他很孝順

記者柯振中／綜合報導

屏東縣東港鎮27日傳出長照悲劇，54歲的許姓男子將79歲母親從2樓陽台推下，隨後也跟著墜樓，導致母親不治身亡。許男事後表示，當天情緒突然湧上，不曉得自己在幹嘛，只想「解決煩惱」。事件發生後，鄰居也相當難過，許男照顧母親20多年，可見相當有孝心，但外界常常不知如何幫忙，沒想到竟演變成人倫悲劇。

屏東縣警東港分局東濱派出所27日下午4點左右接獲報案，得知東港鎮鎮海路有人墜樓，於是派人前往。員警到場後發現一對母子倒臥在地，立刻聯繫醫院，將人送醫搶救。

遺憾的是，79歲張姓母親經送醫過程中搶救無效身亡，54歲許姓兒子則是受到輕傷。警方調查後發現，許男一家有申請長照中心的居家服務，但25日許男打給照服員，告知「媽媽身體不舒服」，不要到家服務，後來許男與媽媽快篩陽性，雙雙確診，但醫師評估後無須住院，屏東縣衛生局也準備安排居家照護評估，沒想到發生墜樓事件。

▼許男將母親從2樓陽台推下，自己也墜樓。（圖／記者陳坤福翻攝）

▲▼屏東一名許姓男子疑因不堪長年照顧植物人母親的壓力，加上又和媽媽雙雙確診，竟將母親從2樓陽台推下。（圖／記者陳坤福翻攝）

許男事後坦承「是我做的」，他與母親確診後都睡不好，壓力相當大，當天情緒突然上來，於是將母親從2樓陽台推下，不曉得自己在幹嘛，只是想解決煩惱。

據了解，許男在家中排行第四，因為家境有困難，是中低收入戶，家中原先有另外4名兄弟姊妹，但其中3人已過世，只剩下二哥與許男還活著。

因為母親長期長期臥床，領有重大身心障礙手冊、需要定期回診，雖然平時有姪女幫忙，許男身為主要照顧者，還是只能打零工維生，家中的經濟重擔落在二哥身上。

▼許男與母親雙雙確診，竟將母親從2樓陽台推下。（圖／記者陳坤福翻攝）

▲▼屏東一名許姓男子疑因不堪長年照顧植物人母親的壓力，加上又和媽媽雙雙確診，竟將母親從2樓陽台推下。（圖／記者陳坤福翻攝）

鄰居說明，許男承擔照顧母親的重擔20多年，可見相當孝順，但許不好意思求助，外人也常常不知該如何幫忙，沒想到竟發生人倫悲劇。

許男事後被依照殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，被屏東地檢署聲押，屏東地院法官則諭知5萬元交保。不過，因為許男沒錢，因此被裁定收押。

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