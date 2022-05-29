台東+858！新增5死皆超過80歲　學生累計2120人確診

▲台東+858。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣29日新增858名確診者，783名民眾戶籍或居住地分在台東、75名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案 12413人、居隔者1980人。

台東縣衛生局表示，目前縣內仍有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增18例確診個案。養護機構部分，新增6人確診，4住民隔離中陰轉陽、2員工確診；身障機構新增1員工確診，同樣為陰轉陽個案；監所部分新增11人，皆為工作人員；醫院部分則無新增。衛生局持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診93生、11師，累計共2120生、252師。

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台東縣說明今日中央公布本縣5確診個案死亡資訊:第1案：男89歲；已接種3劑疫苗；有心血管疾病病史。第2案：男84歲；已接種1劑疫苗；有肺開過刀、失智等病史。第3案：女88歲；已接種3劑疫苗；失智、高血壓等病史。第4案：女 95歲；無接種疫苗；心血管病史。第5案：男 94歲；無接種疫苗；有高血壓、心臟病、失智等病史。

「快篩檢測陽性經醫師診斷後判定確診」，偏鄉地區民眾可經由醫事人員視訊診療評估後判定確診，確診比例也相當高，除提供一般緩解藥物外，部分長者在經醫師診斷後，及時獲得抗病毒藥物，落實早期發現、早期診療，減少重症風險，台東原本假日僅醫院提供預約名額，饒慶鈴縣長也請衛生局協調後，衛生所也加開假日服務場次。