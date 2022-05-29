打完疫苗就去上學！柯文哲：中小學、幼兒園6月6日「恢復實體上課」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市中小學、幼兒園於5月23日至6月3日進行遠距教學，期間仍安排校內疫苗接種。台北市長柯文哲29日表示，北市約在6月3日前會將國小疫苗接種完畢，而距離第2劑超過5個月的國高中生，也會盡量安排在6月3日以前打完疫苗，「所以大概在6月6日那週，應該就正常恢復實體上課。」

關於兒童疫苗接種狀況，柯文哲29日透過錄影表示，原則上在6月3日以前會將國小疫苗接種完畢，5歲以上幼稚園學生則會分12個行政區，並找一個地方集中處理；另外還有距離第2劑超過5個月的國中、高中生，也大概會在6月3日以前想辦法接種完畢，倘若學生疫苗間隔時間未超過5個月，代表抗體濃度還很高、仍在保護範圍內，所以「不要緊」。

柯文哲提及，原則上希望於6月3日以前，將高中、國中、國小與幼兒園疫苗打過一輪，「打完疫苗安心上學去，大概在6月6日那週，應該就正式恢復實體上課。」儘管打完疫苗後無法保證不會感染，但至少症狀比較輕。

另外，關於中央稱0至6歲發5劑快篩，柯文哲提醒，若要替2歲以下兒童使用快篩劑，恐怕需要醫護人員協助，因為幼童鼻腔結構較脆弱，做快篩並不容易；而台北市低收入戶部分，已經存入500元至每個人的帳戶中，當時就是希望低收入戶去購買快篩，而中央發的快篩則會透過物流送到民眾手中，「如果中央有發下來，我們會盡快發給你。」