基隆兒童BNT疫苗施打順利　家長們肯定林右昌及市府用心

▲基隆兒童BNT疫苗施打順利進行，家長們肯定林右昌及市府用心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（29日）在火車站南站廣場開設兒童BNT疫苗集中施打站，市長林右昌一早就前往現場關心，上午場的500張號碼牌，很快就被排隊的家長領完，許多家長都對林市長安排兒童BNT疫苗集中施打的用心，表示肯定。

今日林右昌到現場視察，看到許多家長帶小朋友來打疫苗，南站廣場屬開放空間，讓民眾排隊免曬太陽，8點準時一到工作人員就發放號碼牌，現場秩序相當良好，號碼牌都有施打時段，號碼牌發完現場已無排隊人潮，原定8點30分施打也提前施打。他還與現場民眾打招呼，關心小朋友打疫苗會不會怕。民眾紛紛表示，對於市府安排疫苗集中施打都給予肯定與感謝，現場大部分市民都已知道基隆的疫情過了高峰且開始逐步趨緩。

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林右昌表示，市府體恤很多家長急著要為家裡的寶貝提升防護力，也有部分家長不方便在平日請假，他就指示衛生局在今日為5歲至11歲的幼童提供疫苗集中施打；而基隆與雙北畢竟是一個生活圈，為了優先照顧基隆市民，市府特別將上午場次的兒童BNT疫苗提供給設籍在基隆的兒童。他說，但考量到有部分孩童雖然戶籍地並不是在基隆市，但實際居住跟活動都是在基隆市，因此下午的名額不會限制戶籍地。

林右昌進一步說明，今日上午場500張號碼牌已發罄，家長們只要依據號碼牌時間前往施打，既節省家長排隊等候時間也無群聚疑慮；下午13時會再發放500份號碼牌，並強調只要有領到號碼牌就一定能打到疫苗。

基隆市府表示，在本市的兒童BNT疫苗到貨之後，衛生局已立即安排10家幼兒BNT疫苗接種合約醫療院所，只要年滿5歲的學齡前小朋友，無論就讀公幼、私幼或尚未就學，都可以預約施打，至於在本市就讀國小的學童，自30日起也都已安排陸續到校集中施打。

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