不滿小姐跳槽「推對方」嗆聲　酒店經紀遭伏擊腹部中刀

記者張君豪／台北報導

台北市中山區兩名酒店經紀，日前因旗下小姐跳槽問題發生口角衝突，李姓經紀（26歲）不滿旗下小姐跳槽轉到陳男旗下工作，認為對方挖他牆角，日前率眾與陳男發生口角衝突，過程中李男動手推擠陳男，讓陳男心生不滿，陳認為酒店小姐跳槽係自主意志，對李男霸道作風心生不滿€29日凌晨7時許，陳、李在錦州街17號某酒店外相遇，陳男持刀動手砍人，造成李男右手、腹部多處刀傷送醫，所幸並無生命危險。

▲酒店經紀陳男不滿遭李男嗆聲洗臉、29日凌晨率眾持刀砍傷對方遭警方約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲酒店經紀陳男不滿遭李男嗆聲洗臉、29日凌晨率眾持刀砍傷對方，過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中山警方表示：29日07時15分許接獲報案，錦州街17號前有打架情事，立刻出動快打部隊及轄區中山二派出所員警趕到現場維安，發現李男右手臂、腹部等有刀傷，通報119派遣救護車將被砍傷者送往馬偕醫院，經救治後無生命險。

警方調查，傷者李男與陳男雙方均為酒店經紀，兩人因上述酒店小姐合約糾紛，陳男遭到李男啟釁，陳男29日得知李男在上址飲酒，故率小弟在店外埋伏，等到李男消費結束步出酒店時，立刻率眾痛毆李男，陳男陣營中的林男持水果刀砍傷李男右手臂、腹部等多處撕裂傷。

陳男率眾犯案後逃逸，警方循線調閱監視器鎖定李男等4人涉案，目前陸續傳喚通知到案說明，陳男等人到案後坦承因酒店小姐跳槽糾紛才會爆發全武行，全案依妨害秩序、殺人未遂罪嫌偵辦。中山分局表示，將全力加強轄內特種場所盤查、臨檢，掃蕩轄內治安顧慮場所，以壓制不法分子氣燄。

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