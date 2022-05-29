本土累計逾186萬例！六都僅「1縣市」小於10萬　全台確診地圖曝光

幼童疫苗開打，不過目前各縣市幼童疫苗施打方式皆不同，有隨到隨打或是到校造冊接種，而今（29）日指揮中心記者會上，就有媒體問及「是否有考慮設置幼童疫苗大型接種站」，對此，指揮官陳時中回應「會跟地方政府溝通，便民施打我們會支持」。