本土累計逾186萬例！六都僅「1縣市」小於10萬　全台確診地圖曝光

記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增7萬6539例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬4848例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過5.3萬例。
▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）
今日新增7萬6539例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市1萬4848例、高雄市9563例、桃園市9379例、台中市8959例、台北市7402例、台南市5913例、彰化縣3882例、屏東縣2554例、新竹縣1976例、新竹市1699例、苗栗縣1667例、宜蘭縣1558例、基隆市1216例、花蓮縣1112例、雲林縣1059例、南投縣999例、嘉義縣955例、台東縣858例、嘉義市527例、澎湖縣204例、金門縣179例、連江縣30例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。
深咖啡色縣市（8萬0950～56萬4529例）有7：
基隆市5萬3477例
台北市25萬1134例
新北市56萬4529例
桃園市25萬9316例
台中市15萬2685例
台南市9萬0106例
高雄市14萬9365例
次深褐色（3萬5914～8萬0949例）有4：
新竹縣4萬7740例
彰化縣4萬7807例
屏東縣4萬0400例
宜蘭縣4萬0683例
橘色縣市（1萬4614～3萬5913人）有5：
新竹市3萬1426例
苗栗縣2萬7505例
南投縣1萬6582例
雲林縣2萬0859例
花蓮縣2萬9983例
淡橙色縣市（555～1萬4613人）有5：
嘉義市8839例
嘉義縣1萬3956例
台東縣1萬2323例
金門縣2198例
澎湖縣2695例
淡黃色縣市（0～554人）有1：
連江縣554例
今年1月1日至今已累計186萬4162例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計56萬4529例。
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