快訊／本土76539「新北最多14848」　各縣市病例數曝

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29日）公布本土新增76539例、境外66，和死亡145例，各縣市病例部分，仍以新北市最多14848例，其他縣市則都低於1萬例以下。

▲疫情指揮中心公布本土今新增76539例。（圖／記者湯興漢攝）



指揮中心表示，今日新增之76,539例本土病例，為36,087例男性、40,431例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,848例)，高雄市(9,563例)，桃園市(9,379例)，臺中市(8,959例)，臺北市(7,402例)，臺南市(5,913例)，彰化縣(3,882例)，屏東縣(2,554例)，新竹縣(1,976例)，新竹市(1,699例)，苗栗縣(1,667例)，宜蘭縣(1,558例)，基隆市(1,216例)，花蓮縣(1,112例)，雲林縣(1,059例)，南投縣(999例)，嘉義縣(955例)，臺東縣(858例)，嘉義市(527例)，澎湖縣(204例)，金門縣(179例)，連江縣(30例)，相關疫情調查持續進行中。

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▲指揮中心公布5/29確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增145例本土病例死亡個案，為81例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、136例具慢性病史、70例無疫苗接種。確診日介於今年4月28日至5月26日，死亡日期介於5月10日至5月26日。