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新台灣模式變「類戒嚴」？人權協會譴責蔡政府：扼殺言論自由

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Instagram／antony8955） 

▲郭彥均。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）

記者曾筠淇／綜合報導

郭彥均一則「這多孩子就這樣走」的貼文引發外界熱議，行政院長蘇貞昌昨（28）日斥責「不實謠言」，會加以究責查辦。對此，中華人權協會譴責「蔡政府以『戕害民眾人權與自由』的手段，企圖達成『掩蓋疫情處理失當』的真相。」

中華人權協會認為，人民有權發表對疫情的看法，若涉及對政府的提醒或警訊，執政者應該傾聽、反省知過並改進，「而不能藉公權力的濫用，扼殺民眾的言論自由！」如果政府以各種理由讓人民不敢說出施政錯誤的真相，並不敢發表「不受政府喜歡的意見」，那就是侵害人權、剝奪人民自由，會讓台灣民主嚴重倒退，讓台灣進入「類戒嚴」的狀態。

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協會表示，郭彥均發表沉重感受，「是基於他的感受、是出於他的不捨、是發自他對寶貴生命的尊重與惋惜」，然而卻因此得罪「不讓民眾說真話的政府」，多或少出於個人主觀感受，「我們不知道蔡英文、蘇貞昌、陳時中要多少兒童死亡，才能叫多？」

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者陶本和攝）

▲行政院長蘇貞昌。資料照，與本文無關。（圖／記者陶本和攝）

協會認為，有些許人性的政府應當先檢討自己的違失，而不是欺侮講真話的人民，「如果要以相同的標準法辦直言不諱的民眾，請教陳時中、蘇貞昌與蔡英文，本次解封共存前，政府該事前準備的兒童疫苗、快篩劑、抗病毒藥物、單株抗體、恢復期血漿都有到位嗎？如果沒有，是否該向人民負荊請罪？是否該主動請求檢調偵辦呢？」

協會最後也呼籲蔡政府，「立即停止對民眾自由言論的扼殺及箝制，切勿濫用公權力、司法機器」，否則將會訴諸全球民主國家與國際人權團體，讓世界知道「新台灣模式」下的專制、獨裁以及「類戒嚴」。

不過，本站稍早報導《暫不約談郭彥均！「很多孩子走」發酵　刑事局追內容農場來源》，刑事局今（29）日再度召開記者會澄清，目前尚無約談藝人規畫，也尚未有任何偵查動作；刑事局解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

中華人權協會全文如下：

本會譴責蔡政府以「戕害民眾人權與自由」的手段，企圖達成「掩蓋疫情處理失當」的真相！

人民有權利就自己對疫情的觀察提出看法，因疫情攸關全民的性命安全與身心健康，若涉及對政府的提醒或警訊，執政者該做的任務，就是傾聽、反省知過並改進，而不能藉公權力的濫用，扼殺民眾的言論自由！

「一個人不能自由的講，他就不能自由的想」！當政府假藉各種理由，讓人民不敢道出施政錯誤的真相，並畏懼發表「不受政府喜歡的意見」，就是侵害人權、剝奪人民自由！這樣的政府就是威權獨裁，就是讓臺灣民主嚴重倒退的兇手，就是讓臺灣猶如進入「類戒嚴」的狀態！

近日臺灣兒童死亡人數持續增加，藝人郭彥均心懷慈悲哀憫，發表個人沉重的感受，即便目前兒童染疫死亡的數量，不足以讓麻木的蔡政府有感，但對郭彥均而言，已是難以承受的痛，每個兒童都是我們的心肝寶貴，每個幼小的生命都是父母心中的重中之重，因此，他對於很多兒童死亡的描述，是基於他的感受、是出於他的不捨、是發自他對寶貴生命的尊重與惋惜！豈料，小老百姓的真實感受，竟會因此得罪「不讓民眾說真話的政府」，而將面臨公權力的威脅與霸凌！

所謂的多與少，往往出於一個人的主觀感受，更何況「一謂單，二謂雙，三謂多」，我們不知道蔡英文、蘇貞昌、陳時中要多少兒童死亡，才能叫多？

英國媒體警告臺灣政府，在沒有準備的前提下，就冒然開放共存，會造成很多人死亡！蘇貞昌為何不去法辦英國媒體？藝人郭彥均說「很多」，有過份嗎？更何況他的心聲，不啻也代表部分民眾的觀點嗎？我們看到政府以「粗暴手段」對待「無法接受兒童染疫死亡的民眾們」，是否有捫心自問，國家沒有疏失嗎？政府沒有廢弛職務嗎？疫情中心事前有重視兒童染疫的警訊嗎？

一個良心未泯，還存有些許人性的政府，一定會先檢討自己的違失，不會欺侮講真話的人民，如果要以相同的標準法辦直言不諱的民眾，請教陳時中、蘇貞昌與蔡英文，本次解封共存前，政府該事前準備的兒童疫苗、快篩劑、抗病毒藥物、單株抗體、恢復期血漿都有到位嗎？如果沒有，是否該向人民負荊請罪？是否該主動請求檢調偵辦呢？

本會呼籲蔡政府，立即停止對民眾自由言論的扼殺及箝制，切勿濫用公權力、司法機器，若執意為之，本會將訴諸全球民主國家與國際人權團體，讓世界一睹甚麼是「新臺灣模式」下的專制、獨裁及「類戒嚴」！

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