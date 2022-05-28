兒童疫苗改集中造冊惹家長不滿　北市疫苗充足：沒什麼預約先後輸贏

▲台北市兒童BNT疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市日前開打BNT兒童疫苗，原計畫在5月30日至6月5日進行接種，但卻臨時宣布28日起可以在12行政區一區一集中站施打，並排除已在平台預約的幼童，引發家長不滿痛批「先搶先輸」。對此，副市長黃珊珊說，疫苗量足夠，選擇哪一種都可以，沒有輸跟贏，若已預約者想改到幼兒園施打，平台的名額取消再到園所登記也沒有問題。

黃珊珊表示，5月18日就宣布兒童疫苗有多元預約管道，可以在學校施打也可以在平台預約，以及醫療院所的特別門診，如果家長希望到園所施打，可以取消平台預約再到到園所登記，視家長需求而定。

黃珊珊說，會開這麼多元的管道，是因為有些人不願意集體施打，因此當然要開放一些在平台上；如果想要回園區的話，要把平台的取消再園所登記也沒有問題。

至於家長質疑預約者「先登記先輸」，黃珊珊說，所有疫苗都是足夠的，選擇哪一種都可以，沒有輸跟贏，當時在平台預約選擇的方式，提供自由選擇方式，沒有什麼輸贏。

媒體詢問，是否有通報不良反應？黃珊珊說，目前沒有接獲通報；至於意願調查部分，幼兒園總體是3萬2千人，目前同意的是1萬5千人，大概46%，其實還有5成多家長沒有同意來施打，我們是盡量鼓勵，目前是尊重自由意願，還是鼓勵他們施打。

黃珊珊強調，現在的狀況疫苗是足夠的，看到同學沒什麼不良反應的話，重點在於防疫，有足夠的疫苗我們還是鼓勵施打，即使成人部份我們也是鼓勵施打。