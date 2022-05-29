蘇貞昌要查郭彥均事件　黃珊珊質疑「大砲打小鳥」：做該做的事情吧

▲台北市副市長黃珊珊受邀「松山霞海城隍廟發送快篩試劑」活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書貼出「這多孩子就這樣走」文章，被行政院長蘇貞昌認為是「不實謠言」，要加以究責查辦，引發外界熱議。台北市副市長黃珊珊29日表示，對於每個數字來說，就是一個家長的全部，且行政院長應該很忙，質疑有無需要用「大砲打小鳥」。

黃珊珊29日上午參加松山霞海城隍廟發送快篩試劑活動，被問到蘇貞昌稱要查辦郭彥均事件，黃珊珊表示，「我也有個孩子，而我只有一個孩子，一個孩子對我來說都是很多。」自己不曉得10個孩子算不算多，但對於每個數字來說，就是一個家長的全部，且每個家長都非常緊張，不然不會有這麼多家長替孩子打疫苗。

黃珊珊提及，行政院長應該是很忙的，有無需要用「大砲打小鳥」，且這也是個存在的事實，應該重視孩子高死亡率，「很多事情很重要，怎麼會用這樣的方式來對待一個個案。」

至於外界形容是「類戒嚴」，黃珊珊回應，「做該做的事情吧！台灣疫情這麼嚴峻，還有很多事情值得院長（蘇貞昌）重視。」

另外，媒體追問，被徵召參選台北市長的立委蔣萬安稱，如果郭彥均被約談，要提供免費法律服務，而曾是律師的黃珊珊會不會協助？黃珊珊則說，目前有公務員身份，不能執行律師業務，但要協助的話，相信大家都會仗義執言，這個事情應該不是到行政院的層次。