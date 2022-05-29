Omicron加重兒童「哮吼」病情！　9月大男嬰胸凹瀕呼吸衰竭

▲兒童哮吼情況在Omciron流行期間加重。（圖／翻攝衛生福利部疾病管制署）

記者張靖榕／綜合報導

美國波士頓兒童醫院研究，在Omicron變異株流行期間，兒童哮吼發生率和症狀嚴重情況明顯增加，多數在2歲以下。林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰指出，5月中收治一名9月大男童，感染Omicron後出現高燒、哮吼等症狀，送醫後已胸骨凹陷、嘴唇發紺，儘管幾乎給予100％氧氣，胸凹仍明顯，甚至一度插管，之後病情趨緩，現在已移除呼吸器。

波士頓兒童醫院的研究時間範圍，為2020年3月1日至2022年1月15日，期間有75名因感染COVID-19和出現哮吼情況，被送往該院的兒童病例。研究顯示當中有61例集中發生在Omicron變異株流行期間，占比超過80％，且年齡多在2歲以下，70％是男童。其中，9名兒童因呼吸困難需住院治療，住院中位數為1.7天；此外，有4童轉進而科重症監護病房（PICU），不過沒有人需要呼吸器或最終死亡。

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吳昌騰表示在台灣這波疫情的兒科急診第一現場，也同樣發現哮吼病例的現象，他解釋哮吼是喉部、氣管、支氣管腫脹引起的上氣道阻塞，導致吸氣性喘鳴和吠叫的情況，例如1.聲音沙啞、2.咳嗽像狗吠、3.吸氣時喘鳴就像脖子被掐住拚命吸氣的聲音、4.情況嚴重時，可能出現鼻翼煽動、胸骨上或肋間凹陷，以及嘴唇發紺現象。

吳昌騰指出，哮吼好發於6個月至3歲兒童之間，占5歲以下兒童因發燒或急性呼吸道疾病住院的7％。他指出指揮中心在Omicron流行期間通報1例哮吼病例，一名9個月大的男童出現前述3種病例外，也出現第4種病況嚴重的情形。

吳昌騰表示該名男童母親本月15日確診，男童當天開始發燒咳嗽，隔日送往部立桃園醫院採檢PCR陽性，接著出現呼吸急促、高燒且呼吸喘情況，在家中就出現哮吼症狀，因此17日緊急送往林口長庚醫院急診。男童到院已出現胸骨凹陷、嘴唇發紺的情況，吳昌騰說第一時間認為病童可能出現呼吸衰竭情況，氧氣提供到幾乎100％，但胸凹狀況仍明顯，一段時間後才逐漸度過危險。

吳昌騰指出哮吼案例在Omicron大流行期間，病情發展並不如以往單純，更容易見到嚴重情況，雖然不是每個案例都是中重症情況，但呼吸窘迫情況更常見，因此兒科急診處置建議給予氧氣，並看病人狀況適時提高氧氣需求，還有給予適量Dexamethasone，而在空間條件允許下，可在急診第一現場進行霧化治療「Nebulized epinephrine」，最後就是當病人瀕臨呼吸衰竭時，必須及早插管。