染疫嬰「哮吼」影片曝！醫示警4症狀：嚴重恐呼吸衰竭

記者李佳蓉／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰指出，在Omicron流行期間歐美都有發現「哮吼症」發生比例變高，而在台灣第一線也發現該現象。他今（28）日在「兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置」研討會中分享兒童哮吼影片，除了會有咳嗽如狗吠外，另外也特別呼籲家長須注意胸骨上或肋間凹陷、嘴唇發紺等4大危及症狀，應盡速就醫。

吳昌騰醫師在今日研討會中分享數支影片，其中包括幼童因染疫後引發哮吼症狀。他指出，哮吼為喉頭、氣管或支氣管腫脹造成上呼吸道阻塞，一旦阻塞可聽到孩子出現聲音沙啞、咳嗽如狗吠；或吸氣出現喘鳴，像是脖子被掐住拚命吸氣的聲音。嚴重時恐看到鼻翼煽動、胸骨上或肋間凹陷、嘴唇發紺等症狀，其中在Omicron流行期也較常見這種個案。若發現上述4警示徵兆，家長應盡速帶孩子就醫。

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▲▼吳昌騰醫師在研討會中分析「哮吼4危及症狀」及個案。（圖／截自疾管署，約影片1小時20分處，下同）

吳昌騰補充，哮吼好發年紀較小，常見於6個月至3歲幼童，5歲以下兒童因發燒或/和急性呼吸道疾病住院的7%。他接著分享指揮中心21日公布的9個月男童即因重症併發哮吼，症狀發作與處置影片也跟著曝光。他說，該名男童媽媽於15日發燒、咳嗽，男童當天也出現同樣症狀，16日PCR陽性，晚上即出現呼吸急促，17日凌晨高燒、呼吸喘，並在家中出現哮吼症狀。

吳昌騰解釋，男童當天被緊急送往林口長庚兒科急診，從影片中可見他呼吸急促胸骨凹陷、嘴唇發紺，「第一時間覺得病人會面臨呼吸衰竭情況」，即使給予幾乎100%氧氣，胸凹症狀仍非常明顯。所幸經過醫護團隊即時處置與照護，已於20日順利移除呼吸器。

台北榮總新生醫療中心鄭玫枝主任表示，哮吼症可輕、可重，常於夜間開始發作或惡化，嚴重時會有呼吸窘迫甚至需要插管的可能，若能早期發現儘早治療，可避免惡化。國外的經驗也發現，特別是在Omicron變異株的流行期，有些嬰幼兒在罹患新冠肺炎後會併發哮吼症，因此家中若有嬰幼兒時務必特別小心。