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3度染疫？他康復打三劑「見這一幕傻眼」　網嚇暈：確診新冠王

▲▼咳嗽,感冒。舊LOGO重傳（圖／ETtoday資料照）

▲原PO染上Omicron崩潰了！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

指揮中心日前統計，本土確診中有268人於今年「二度確診」。不過有男網友透露，去（2021）年兩次PCR確診，都是染上英國病毒株，而最近是中鏢Omicron，讓他一臉無奈直呼「確診也要來週年紀念嗎？已經生無可戀，我是吃了宇宙無敵超級星星！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，最近親友陸續確診，紛紛自認「有無敵星星」抗體，對此，原PO則反觀直呼，「那我這樣不就是神力女超人（綠巨人浩克）了嗎？」

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原來原PO於去年就確診，分別在6月2日與27日驗出PCR陽性，所幸康復後，並在年底與今年1月、4月接種三劑疫苗，無奈悲劇又發生了，原PO在昨（25）日快篩陽性，經過醫師視訊問診後，也判定確診。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO去年兩次陽性，昨天則是快篩陽性。（圖／翻攝爆廢公社）

等於原PO三度確診，讓他崩潰討拍直呼，「煩死了又確診了，確診也要來週年紀念嗎？已經生無可戀，我是吃了宇宙無敵超級星星，去年是在上班的時候染疫的英國病毒株，今年是莫名其妙染疫的Omicron病毒株。」

「原來還有更強的超級賽亞人」、「這該封你為確診達人嗎？居然可以這樣一直中一直中的」、「別傻了，抗體只會維持2-3個月左右，之後還會再得」、「集滿三次，再送一次，請保重身體，這樣表示你身體不太好，當然病毒太強大也是原因之一啦」、「厲害，可以考慮買個樂透試試」、「確診新冠王，你是王者」。

另有網友認為，「無敵星星，指對同株3個月，但也要看病毒量。染疫後3個月有需要仍要打加強針，尤其防不同株」。事後，原PO也在留言串補充，目前以隱居山中，所幸這次確診症狀相較去年輕微，「不過至少我現在的症狀沒有第一次這麼嚴重，這次症狀就是喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞，就這樣」、「其實去年陰性後，到這次確診前，其實身體狀況都好的，沒有什麼後遺症！」

▼網友笑虧原PO是三冠王。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

本站報導，對於「無敵星星」的論點，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，並非鼓勵民眾涉險染疫，只是提醒在大環境下難以避免，如果打過疫苗的話，可能會比先前獲得更多的保護力。不過有醫師表示，假設是打兩劑的民眾染疫，抗體效力只有3個月，疫苗抗體效力則有6個月。兩者的比較，羅一鈞今在記者會上指出，這個答案見仁見智，因為每個人的免疫力的確有可能不同。

羅一鈞說，有些人染疫後保護力較強、較持久，但也有人可能感染輕微，抗體較低甚至不一定驗得到，確實有不同反應。他指出，在打疫苗部分，以一般人的情況來看，三劑疫苗的持續效果不錯，專家目前討論也認定2劑疫苗後確診跟打三劑疫苗的效果可當成是相當的。

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