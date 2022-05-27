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南韓防疫當局警告：夏季吹冷氣恐淪疫情破口　加速感染Omicron風險

▲▼首爾地鐵因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（圖／達志影像）

▲南韓防疫當局指出，密閉空間內的冷氣恐成為助長Omicron病毒傳播的最佳媒介。圖為首爾地鐵。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情近來有所趨緩，不過防疫當局仍然不敢大意，直指冷氣為夏季防疫的一大隱患。因為在長時間的密閉空間下，冷氣、電風扇恐助長密閉間內的飛沫傳染，進而讓新冠變種病毒Omicron加速傳播。對此，當局強調通風的重要性。

根據韓媒《News1》，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部今（27）日指出，若長時間待在密閉空間內，恐怕在無形中便提高感染新冠肺炎的風險，而助長感染風險提高的一大因素便是冷氣風的影響，冷氣、電風扇，或是在其他幫助室內空氣流動的空間，無形中是助長Omicron病毒飛沫傳播的一大媒介。

中央防疫對策本部表示，「隨著夏季氣候將變得更加悶熱，使用冷氣的時間會拉得更長，有室內通風換氣不足的疑慮，尤其若連假期間來臨，人潮移動量將會增加，導致感染新冠肺炎的風險增高。因此，室內環境應該強化自然通風，無論有無接種疫苗，在室內就是一律得戴上口罩。」

中央防疫對策本部關係人士指出，市內至少一天內需要進行1次以上的消毒工作，同時為了因應有新冠肺炎確診者進入同一密閉空間內，勸導室內戴上口罩相當重要。

據悉，近來南韓單日新增確診者數規模明顯下降，近2周（5月14至27日）在1萬多至3萬多例之間徘徊，甚至還曾單日新增不到1萬例（23日僅增9975例）；不過專家卻向防疫當局示警，表示今年夏季（6、7月）南韓國內恐再將迎來一波流行高峰，屆時單日新增確診數將介於10至20多萬例，比起現在的規模高出4至8倍。

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