端午連假僅這地郵局營業！　快捷郵件投遞不打烊

▲端午連假，郵務士快捷投遞服務不打烊。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

端午節3天連續假期將至，中華郵政公司表示，各地郵局僅台北故宮郵局營業，連假期間停止收攬郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但郵政快捷郵件將照常投遞。

中華郵政公司表示，6月3日至5日端午節連續假期，各地郵局營業窗口僅臺北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

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另連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，不過考量顧客交寄快捷郵件需求，中華郵政公司表示，連假期間將照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科快捷股、郵務股或投遞股及駐有守衛或保全之郵局，收寄國內、國際快捷郵件。

▲端午連假，郵差快捷郵件照常投遞。（圖／記者李毓康攝）

郵政公司指出，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股(桃園市大園區航勤北路18號)，亦提供收寄國際快捷郵件服務。惟因美國及歐盟27國郵政強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)，爰寄往上述國家之國際快捷郵件請於營業日再至各局交寄。另郵局設於全國各地之i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。