窗口8成確診！郵局再調人　工會怒「派員工當敢死隊」

▲多處郵局傳出確診，採取調度人力因應未停業，引發工會不滿 ，圖非竹子坑郵局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台中竹子坑郵局傳出窗口櫃台人員6人中有5人確診，中華郵政調度其他郵局人力進駐支援，台灣郵政產業工會今晚發出聲明痛批，局方繼續派人當「敢死隊」，戰到剩下一兵一卒，不顧同仁安危。對此中華郵政回應，考量民眾有需求，服務不中斷，因此採調度人力因應，盼同仁諒解。

台灣郵政產業工會今(28日)晚表示，疫情往南蔓延，台中竹子坑郵局6位經辦中有5位確診，而局方居然打算繼續派人當敢死隊！？中華郵政不顧同仁安危，「戰到剩下一兵一卒」的態度何來壯烈？簡直卑劣！所謂的「人安優先」，根本是打假球！

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▲ 台中竹子坑郵局窗口6名經辦傳出有5人確診。（圖／台灣郵政產業工會提供）

工會更指出，南港軟體郵局4月28日發生同仁快篩陽性後消極以對，並未自主停業，隨即又發生第二例。在第二例中，4月29日該員仍有上班，5月5日快篩陽性，通報卻含糊其詞，意圖引導大家認為該員當天即未進局。且在內文刻意強調是與親屬接觸，對於該員上班時就坐在確診者隔壁完全不置一詞，根本想撇清責任。

台灣郵政產業工會強調，台中郵局應即刻啟動停業機制，同仁為求自保，可拒絕前往支援。而對於是否因公染疫，郵政公司不應藉故卸責，在各種不及格的防疫作為之下，同仁上班出勤皆冒著相當大的風險。何況當有單位發生確診時，局方皆怠惰以對，甚至蓄意放任疫情蔓延。在這樣的情況下，同仁確診應從寬認定為因公染疫，局方當負起相關責任。

中華郵政公司則回應表示，目前郵局還是要維持營運和服務，考量民眾需求，同仁有確診時，會盡量調度人力支援窗口作業和投遞，責任中心局轄下都可以適度調度，同仁工作上會比較辛苦，但盼同仁諒解，站在服務民眾的角度上協助。

中華郵政公司表示，郵政公司可以理解工會想法，但希望同仁可以站在服務營運不中斷的立場共體時艱，中華郵政公司是服務業，目前外界其他行業包括交通疏運、金融等也較少因確診整個停業，因此目前中華郵政也採取調度人力方式因應。