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端午連假期間出勤工資加倍　違者處2萬元以上100萬元以下

▲▼ 端午連假期間出勤應給加倍工資 。（示意圖／嘉義縣政府提供）

▲端午連假期間出勤應給加倍工資 。（示意圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

再過幾天就是端午佳節，嘉義縣政府表示，端午節是國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給，如違反規定，可處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處指出，今年端午節為6月3日，月薪制勞工當天出勤者 ，如出勤8小時以內，雇主應於原月薪外，另再加給1日工資；超過8小時部分，應依勞基法第24條規定，按平日每小時工資額加給⅓或⅔加班費；時薪制或日薪制勞工出勤，應依照當天出勤的工作時數，加倍發給工資。

舉例來說，假設勞工月薪36,000元，換算時薪為150元，6月3日出勤4小時，則工資應加給150元×8小時＝1,200元；如為時薪168元的勞工，則至少應加給168元×4小時＝672元。

勞青處表示，如公司是依照政府機關出勤模式，6月4日為休息日，如當日出勤，前2小時應加給1⅓工資，第3小時後則加給1⅔工資。6月5日為例假日，若非有天災、事變或突發事件，不得請勞工出勤。假如符合例假日出勤要件，在8小時內的工作時間應另外給予1日工資，超過8小時的部分，每小時發給2倍工資，事後也應於7日內再另外給予勞工1天的有薪補假休息。

勞青處長陳奕翰呼籲，疫情期間勞資雙方應互相擔待、體諒，勞工於休假日出勤後，得與雇主協商選擇補休。如勞資雙方協商將國定假日調移至其他工作日實施，該協商調移內容應明確且須經勞工同意，經過調移後的國定假日當日就成為正常工作日，當日出勤就不必加給工資。

如有相關勞動法令疑慮，請洽詢05–3620123轉8018、8023 嘉義縣政府勞青處勞資關係科。

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