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自煮風潮夯！熊媽媽買菜網業績成長86%　單一溫層全台699元免運

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲疫情升溫，熊媽媽買菜網提供無接觸採買服務滿足消費者需求。（圖／熊媽媽買菜網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情嚴峻，每日確診人數逼近10萬，居家隔離該如何備妥三餐，已成為必備功課，民眾減少外食，帶動自煮風潮，主打生鮮的熊媽媽買菜網5月業績較4月成長達86%。為提供無接觸採買需求，熊媽媽買菜網特別設置「防疫專區」，並推出雙北滿499免運最快3小時到貨，全台單一溫層699元免運宅配送到家，每日都有特殺破盤商品，限量搶購。

另外，近期全台連續豪雨，葉菜類收成受影響，熊媽媽買菜網表示，因貨源大多來自契作，供貨相對穩定，加上近來學校停課，原本預計供給營養午餐的蔬菜，經過縣市政府緊急調配，熊媽媽的葉菜類不僅供貨無虞，價格也並未因大雨而明顯調漲。

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲產地直送「防疫蔬菜箱」包含新鮮蔬菜、根莖瓜果類、菇類、辛香調味類蔬菜，讓民眾可料理不同菜色，原價550元，優惠價450元。

▲最快3小時到貨　熊媽媽單一溫層全台699免運。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲熊媽媽買菜網設置「防疫專區」，推出「防疫箱」、「蔬菜箱」超殺優惠價。

隨著端午節即將到來，熊媽媽買菜網觀察近兩週站上搜尋「粽子、蔬菜、料理包」等關鍵字最多，前10大熱賣商品包含台灣有機認證黑木耳露、台南名產府城蝦捲、高山高麗菜、智利肥嫩鮭魚、山水平安祈福米等，看好自煮趨勢，熊媽媽推出的「有機蔬菜箱」、「產地直送蔬菜箱」也熱賣超過一千組，擠進前10名。

今年網購粽子業績也明顯提升，熊媽媽祭出多款飯店、餐飲名粽，截至目前賣超過5萬顆，統計前10名粽子銷量排行，以「南門市場立家蛋黃鮮肉粽」賣出近2500顆，名列第一，其次依序為南門市場立家湖州鮮肉粽、熊好呷傳統蛋黃肉粽、南門市場立家豆沙鹼粽、花菓子冰粽端午節、王奶奶傳承湖州肉粽、呷七碗頂級南部粽及北部粽，

針對素食者，熊媽媽推薦祥和蔬食的三杯素粽可供選擇，粽子銷售至5/31（二）截止，並提供雙北最快3小時到貨，全台單一溫層699元免運宅配送到家，讓消費者端午節前能收到粽子，安心在家品粽過節。

熊媽媽買菜網還有每日特殺破盤商品，有1元洋蔥、9元玉米筍，5/29（日）有29元挪威鯖魚片，5/30（一）日本百年湯淺金萬醬油只賣19元，5/31（二）義美小泡芙特價9元，超殺商品天天限量開搶。居家必囤的瓶裝水、泡麵、自煮料理食材，防疫必備的酒精與口罩等用品，東森購物網、熊媽媽買菜網一應俱全，上網方便快速採買，且安心無接觸送貨到家。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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