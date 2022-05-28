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國內多起染疫童併發腦炎！　林奏延喊話：兒童醫療不要用大人思維

▲▼兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置，前衛福部長林奏延。（圖／翻攝疾管署直播）

▲兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置，前衛福部長林奏延。（圖／翻攝疾管署直播）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期本土疫情延燒，陸續通報20例兒童重症，當中有接近半數併發腦炎，還有5人因為腦炎死亡，讓家長相當憂心。前衛生福利部部長林奏延今日主持疾管署召開的兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置研討會，他直言，兒童醫療不能照大人思維，兒童治療不是只有救活，是要讓他們沒有後遺症的治療。

近期兒童染疫併發腦炎受到關注，指揮中心已於上週召開專家會議，訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等，也發布醫界通函供給各界醫師參考。

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針對家長，指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀做出提醒，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等，一旦觀察到相關症狀，要立即就醫評估。

▲▼兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

疾管署今日召開「兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置」研討會，請專家針對兒童新冠病毒感染的警訊症狀與早期辨識、兒童新冠病毒感染急診處置與案例分享。林奏延致詞表示，近來兒童腦炎病例不少，臨床表現多樣化，經過相關醫學會制訂新冠兒童腦炎治療處置指引，兒科醫師處理腦炎方面有很大進步。

「兒童醫療不能照大人思維」林奏延強調，針對這些重症、腦炎病童有兩件事情相當重要，第一、要找出治療關鍵、疾病變化的時間點，第二、兒童治療不是只有救活，是要讓他們沒有後遺症的治療。

▲▼兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置研討會，（由左至右）臺灣兒科醫學會秘書長彭純芝、臺灣兒科醫學會理事長李宏昌、前衛福部長林奏延、衛福部次長石崇良。（圖／翻攝疾管署直播）

▲兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置研討會，（由左至右）臺灣兒科醫學會秘書長彭純芝、臺灣兒科醫學會理事長李宏昌、前衛福部長林奏延、衛福部次長石崇良。（圖／翻攝疾管署直播）

臺灣兒科醫學會理事長李宏昌則分享，近期兒童重症增加，很多兒科醫師感到憂心，紛紛建言希望學會建議指揮中心恢復三級警戒，但國家有政策考量，他強調，1、2歲小小孩得到新冠肺炎，通常不是自己跑出去，大部分都是大人帶回來的病毒，建議家中如果有1~2歲小朋友，應該自動升為三級，在家中也戴口罩，避免疾病傳染給小朋友。

林奏延強調，重症兒童急診及時治療也非常重要；衛福部次長石崇良表示，基層醫療院所一線醫師警覺病童有重症前兆，建議趕快轉到兒童綠色通道或者重度級急救責任醫院急診，由急診醫師接手，若後續沒有加護病房收治，則可以和衛福部緊急醫療應變中心（EOC）聯繫進行轉診，節省行政程序。

石崇良也提到，目前國內開放5~11歲兒童疫苗接種，如果是確診的孩子，建議在感染後間隔三個月再施打；至於5歲以下疫苗研發，近期有部分進展，衛福部會持續關注，若有通過緊急使用授權（EUA）疫苗也會儘速進行評估。

藥物使用方面，石崇良表示，相關治療已有公費給付，不會受限於健保給付，也提醒臨床醫師，若發現退燒藥水或塞劑缺貨，可上食藥署平台通報，可即時進行了解介入處理。

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