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屏東+2648！火車站隨到隨打超熱門　5／29上午還有500名額

▲屏東火車站排隊打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東火車站排隊打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(28)日新增2648例本土確診個案，屏東火車站開設第二天5-11歲輝瑞兒童疫苗隨到隨打，上午共施打501人；縣府表示，適逢假日及氣候晴朗，許多家長帶著孩子一早來排隊打疫苗，施打相當踴躍，下午仍持續施打，也提醒家長29日上午8:30-11:30還有500位名額，下週一（30日）也將進入國小校園施打輝瑞兒童疫苗，有意願且尚未施打的學童可依排定時段返校施打疫苗。

▲屏東火車站排隊打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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縣府表示，今日在屏東火車站的速打站，有位家長帶著一名自閉兒童前來施打，為舒緩小朋友施打疫苗焦慮不安的情緒，醫護人員親切地安撫孩童為他打氣加油，並貼心另外安排房間施打疫苗，醫療團隊暖心服務不僅讓整個疫苗施打過程相當順暢，也讓在場家長們在感受到體貼與溫暖；縣府也特別感謝所有施打站工作人員及醫護人員的辛勞，共同守護孩童健康。

▲屏東火車站排隊打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東火車站排隊打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

衛生局表示，中央26日推出「快篩陽性即確診」全面上路後，屏東縣基層診所可協助快篩陽判確診，根據統計，27日快篩陽性判定確診有1238人占48%，今(28)日公告確診2648人中醫院及基層診所快篩陽性判定確診為1897人占71.6%；其中，醫院判定確診有804人（占比42.3%）、基層診所判定確診1093人（占比57.6%），衛生局指出，縣內基層診所可協助看診分流，提醒民眾可多加利用以減輕醫院負荷及急診壅塞。

為提升長輩疫苗施打率及覆蓋率，縣府再度呼籲至6月30日前，屏東縣65歲以上長輩、55歲以上原住民，打疫苗就送2劑快篩，施打1、2、3、4劑提供500元禮券措施也同步延長至6月30日。

縣府統計截至5月28日，居家隔離現管人數3772人，今日解隔1258人；居家照護累計27644人，解除18547人，現管9097人。

2648名確診者鄉鎮區域分布：屏東市651案，潮州鎮216案，東港鎮224案，恆春鎮82案，萬丹鄉159案，長治鄉115案，九如鄉65案，麟洛鄉19案，里港鄉86案，高樹鄉67案，鹽埔鄉67案，內埔鄉168案、萬巒鄉54案，竹田鄉49案，新埤鄉37案，枋寮鄉65案，新園鄉135案，崁頂鄉35案，林邊鄉48案，南州鄉33案，佳冬鄉52案，琉球鄉10案，滿州鄉14案，車城鄉18案，枋山鄉5案，三地門鄉30案，瑪家鄉29案，霧台鄉6案，泰武鄉12案，來義鄉42案，春日鄉31案，獅子鄉13案，牡丹鄉11案。

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