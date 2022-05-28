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台中+9031！PCR量能紓解　中央公園篩檢站6／1起改預約制

▲台中市長盧秀燕+衛生局長曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中新增9031例，市長盧秀燕宣布，中央公園篩檢站6/1起改預約制。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市今日新增9031本土案例，其中6971例為快篩陽確診，佔77.18%，台中市長盧秀燕今天下午在疫情記者會上表示，「快篩陽經診斷視同確診」制度上路後，第一天的案例數佔當日確診數約4成，到了今天變成77.18%，成長了3成左右，顯見越來越多人使用快篩，也讓PCR篩檢量能稍微紓解，接下來中央公園大型篩檢站也預計在6月1日轉型成預約制，提醒市民留意。

▲▼台中中央公園「大型PCR給藥得來速」上路。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲台中中央公園「大型PCR給藥得來速」將自6月1日起改為預約制。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕指出，因應「快篩陽經診斷視同確診」制度上路，各地篩檢站也都在轉型，持續投入服務，在中央公園大型篩檢站的部分，由於篩檢人數減少，台中榮總醫院也跟市府溝通，妥適調派醫護人力，希望接下來轉型成預約制，市府也和醫院溝通，5月29日至31日宣導期間，線上預約及現場排隊雙軌併行，預計6月1日開始，因應中榮調整醫護人力需求，改成預約制，請市民朋友記得上中榮官網預約。

盧秀燕表示，今年台中市第一個確診案例是從3月31日開始，至今約59天，台中市一直堅守防疫陣線，要跟所有醫護、民政、環保、衛生、消防、警察、鄰里等第一線的人致敬，近2個月來，大家不眠不休，面臨整個台灣疫情，努力服務台中市民。市府在這期間，因應疫情變化也為便利民眾，推出許多計畫，包含六種得來速，有「快篩陽得來速」、「兒童得來速就醫」、「診所PCR得來速」、「親子得來速」、「大型PCR給藥得來速」、「快篩陽確診得來速」等措施。

▲台中市疫情。（圖／市府提供）

此外，由於疫苗覆蓋率不高，甚至5歲以下幼童無法施打疫苗，因此台中市政府將針對2至12歲的孩童，每人發放兩劑快篩，和平區的居民因為相對醫療資源不夠充足，因此也每人普發兩劑快篩，預計5月30日起，就會開始啟動發放作業。

盧秀燕進一步說明，市府分成幾大管道來做發放。居托中心、托嬰中心，由中心轉交家長；幼兒園、國小，由園方、校方通知家長，有需要可前去領取，或是等恢復實體課程時再領取；自己照顧孩子，則由民政局各里辦公室通知家長領取；和平區居民，已由民政局、區公所等進行相關作業。

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