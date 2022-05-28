基隆今+1433！確診數創20天新低　林右昌：已走過疫情高峰

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市28日公布國內本土病例新增1433例，創20天來新低；而且外縣市通報案例（外縣市確診但户籍在基隆者）達276例，占將近20％是近期新高。市長林右昌表示，基隆於18日每日確診數達到2530例，之後每日確診數持續穩定往下走，至今已10天從Omicron傳染特性來看，18日應該是這波疫情的高點，走在全國疫情最前線的基隆市，已走過疫情高峰。

林右昌表示，中央疫情指揮中心設定當「社會群體免疫」達到8成是一個重要指標，而陳時中部長日前曾提及希望能比8成再多一點。「社會群體免疫」通常由兩部分構成：疫苗覆蓋率、加上自然免疫力。至今日本市累計確診數為5萬2251例，已達全市人口14.45％；第3劑（追加劑）施打率已達65.4％，本市社會群體免疫合計已達79.85％，預計明日就可以達到中央疫情指揮中心原本設定8成目標。

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林右昌說，全國上週本土案例較前一週增加34％，而基隆市上週較前一週的增幅大約是8％，已經是全國最低；依本週以來的數據，明天再觀察一天，基隆市上週確診數增幅很可能率先反轉變成「負成長」，這將是全國的領先指標。

林右昌補充，下週防疫工作重點在疫苗施打，包括12至18歲孩童追加劑，以及5至11歲學童第1劑。學生主要是採進入校園集中施打方式進行，如有特殊情形還有10家特約診所可以預約，以及户外集中施打站可供家長選擇。

至於有家長反應孩子就讀學校疫苗施打時間較晚，能不能提前的問題，林右昌表示，市府當然希望能盡早施打，不過，學校疫苗施打時間，都是由各個學校與醫療院所洽談後自行安排，要看醫護人力與學校校務期程，基本上在6月中前打完，如要提前只要學校洽談好，市府一定全力支持。

林右昌強調，除了在校園施打外，市府幾日前也已公佈10家特約診所可以幫孩子打疫苗，同樣從5月30日開打，請民眾可以先行預約；而明天在火車站南站設立集中施打站，最主要是有些上班族家長反應有請假問題，因此市府特別協調辛苦的醫護人員加開施打站服務大家，請大家帶小朋友打疫苗時不忘給我們醫護同仁加油打氣，說聲：「謝謝您，辛苦了！」

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