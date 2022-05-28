　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆今+1433！確診數創20天新低　林右昌：已走過疫情高峰

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市28日公布國內本土病例新增1433例，創20天來新低；而且外縣市通報案例（外縣市確診但户籍在基隆者）達276例，占將近20％是近期新高。市長林右昌表示，基隆於18日每日確診數達到2530例，之後每日確診數持續穩定往下走，至今已10天從Omicron傳染特性來看，18日應該是這波疫情的高點，走在全國疫情最前線的基隆市，已走過疫情高峰。

林右昌表示，中央疫情指揮中心設定當「社會群體免疫」達到8成是一個重要指標，而陳時中部長日前曾提及希望能比8成再多一點。「社會群體免疫」通常由兩部分構成：疫苗覆蓋率、加上自然免疫力。至今日本市累計確診數為5萬2251例，已達全市人口14.45％；第3劑（追加劑）施打率已達65.4％，本市社會群體免疫合計已達79.85％，預計明日就可以達到中央疫情指揮中心原本設定8成目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0528基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌說，全國上週本土案例較前一週增加34％，而基隆市上週較前一週的增幅大約是8％，已經是全國最低；依本週以來的數據，明天再觀察一天，基隆市上週確診數增幅很可能率先反轉變成「負成長」，這將是全國的領先指標。

林右昌補充，下週防疫工作重點在疫苗施打，包括12至18歲孩童追加劑，以及5至11歲學童第1劑。學生主要是採進入校園集中施打方式進行，如有特殊情形還有10家特約診所可以預約，以及户外集中施打站可供家長選擇。

至於有家長反應孩子就讀學校疫苗施打時間較晚，能不能提前的問題，林右昌表示，市府當然希望能盡早施打，不過，學校疫苗施打時間，都是由各個學校與醫療院所洽談後自行安排，要看醫護人力與學校校務期程，基本上在6月中前打完，如要提前只要學校洽談好，市府一定全力支持。

林右昌強調，除了在校園施打外，市府幾日前也已公佈10家特約診所可以幫孩子打疫苗，同樣從5月30日開打，請民眾可以先行預約；而明天在火車站南站設立集中施打站，最主要是有些上班族家長反應有請假問題，因此市府特別協調辛苦的醫護人員加開施打站服務大家，請大家帶小朋友打疫苗時不忘給我們醫護同仁加油打氣，說聲：「謝謝您，辛苦了！」

【更多新聞】

精神科醫院爆大型感染「就地隔離」　護理師哭：等於要我們全都中

《遠見》民調！林右昌施政滿意度81.9%　進步幅度全國第二

金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒　父喊話：不要再抹黑我兒子

賓士借好友開遭3男持棍棒怒砸　車主「拖15天報案」原因曝

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」出爐
黃秋生PCR被戳到爆鼻血！　他緩頰：不必吵架傷和氣
猴痘不尋常擴散20國！　WHO警告：恐是冰山一角
女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻眼：還是陰
萬人社團貼「疫情假消息」　他3分鐘刪文下場出爐
直擊／499之亂！掀翻玻璃搶和牛　老闆嚇喊賠慘
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發燒都只有3%！名醫喊話：小朋友打疫苗不需要挑廠牌

台中+9031！PCR量能紓解　中央公園篩檢站6／1起改預約制

桃園採購近200萬快篩試劑　中低戶每人5劑...下週發送

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」出爐　未來一周高溫飆35度

屏東+2648！火車站隨到隨打超熱門　5／29上午還有500名額

爸媽確診！連女友也中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻眼：還是陰

基隆今+1433！確診數創20天新低　林右昌：已走過疫情高峰

振興觀光！瞄準遊客及旅行社　花蓮縣府祭出特斯拉+30萬獎金

金門增107！11人中重症入院治療　876名兒童打完BNT

直擊／499之亂！掀翻玻璃搶和牛　防疫品通殺一袋⋯老闆嚇喊賠慘

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

何博文稱「應向陳時中道謝」　侯反批：中央就該負起責任

發燒都只有3%！名醫喊話：小朋友打疫苗不需要挑廠牌

台中+9031！PCR量能紓解　中央公園篩檢站6／1起改預約制

桃園採購近200萬快篩試劑　中低戶每人5劑...下週發送

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」出爐　未來一周高溫飆35度

屏東+2648！火車站隨到隨打超熱門　5／29上午還有500名額

爸媽確診！連女友也中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻眼：還是陰

基隆今+1433！確診數創20天新低　林右昌：已走過疫情高峰

振興觀光！瞄準遊客及旅行社　花蓮縣府祭出特斯拉+30萬獎金

金門增107！11人中重症入院治療　876名兒童打完BNT

直擊／499之亂！掀翻玻璃搶和牛　防疫品通殺一袋⋯老闆嚇喊賠慘

「絕對負責不推卸」卻神隱　家屬再批天虹副總：說得很多做得很少

羅志祥《精舞門》炸翻小巨蛋！　solo狂飆舞技全場叫瘋了

鄰居家「車庫半開」曝驚人財力嚇到他！一票傻眼：你也不簡單

頂樓房「上有空中花園」隔熱有感　網秒曝1雷點：100%發生

蹲馬桶遭「大眼毛變態」撞開門偷窺！　媽嘆：便秘就是你害的

Google Pixel 7螢幕規格曝光　外媒：將有3項改變

烏克蘭國防部：「魚叉反艦飛彈」到貨　目標設定黑海船艦威脅

黃妃飆唱追追追　打序介紹超「霹靂」：小小柯基把天吞

發燒都只有3%！名醫喊話：小朋友打疫苗不需要挑廠牌

黃秋生PCR被戳到爆鼻血！網憂成王喜第2　他緩頰：不必吵架傷和氣

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光感動萬人

今本土+80835　各縣市分佈曝

郭董神機被逆轉！宅神「才測Ct值27.7」　PCR結果尷尬了

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

王心凌《愛你》翻紅　網狂刷1句歌詞有聲音

更多熱門

相關新聞

屏東火車站隨到隨打搶手　5/29上午還有名額

屏東火車站隨到隨打搶手　5/29上午還有名額

屏東縣今(28)日新增2648例本土確診個案，屏東火車站開設第二天5-11歲輝瑞兒童疫苗隨到隨打，上午共施打501人；縣府表示，適逢假日及氣候晴朗，許多家長帶著孩子一早來排隊打疫苗，施打相當踴躍，下午仍持續施打，也提醒家長29日上午8:30-11:30還有500位名額，下週一（30日）也將進入國小校園施打輝瑞兒童疫苗，有意願且尚未施打的學童可依排定時段返校施打疫苗。

金門增107！　876名兒童打完BNT

金門增107！　876名兒童打完BNT

北京：本輪疫情有效控制　兩區正常上班

北京：本輪疫情有效控制　兩區正常上班

台東+774！兒童BNT估6/15前完成施打

台東+774！兒童BNT估6/15前完成施打

「很多孩子走了」惹議　他魔改3字全傻了

「很多孩子走了」惹議　他魔改3字全傻了

關鍵字：

基隆林右昌疫苗新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面