北市校外教學、畢旅6／12前仍暫緩　畢典可辦但不開放外賓

▲北市教育局宣布，6/12前仍暫緩畢旅與校外教學。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，校園累計確診人數超過16萬人，為降低學生染疫風險，台北市教育局今（27日）宣布，考量校園內學習及生活接觸較密切，5月30日至6月12日仍維持防疫措施，也就是各級學校校外教學（含畢業旅行）仍暫緩，校慶、跨校大型活動、校園場地開放維持國小暫緩辦理，國高中維持辦理但需加嚴防疫措施，若舉辦畢業典禮，則以不開放外賓參加為原則。

受到疫情影響，本土學生累計確診人數超過16萬例，更有超過6千所園校停課，指揮中心也表示，目前台灣正處於疫情高原期，而考量校園內學習及生活接觸較密切，北市教育局今天宣布，目前校園防疫措施，將延續到5月30日至6月12日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局表示，考量目前疫情嚴峻，各級學校（含幼兒園）維持全面暫緩辦理校外教學（含畢業旅行），而在各類跨校大型活動，像是校慶、跨校性社團活動、成果發表、課程及各項體育競賽，國小及幼兒園仍全面暫緩辦理，但國高中維持辦理，只是主辦單位要向學校提報防疫計畫，由學校審核通過始得辦理，參加人員需完成2劑疫苗接種滿14日（或提供不適接種醫生證明），而且要全程配戴口罩；另體育競賽不開放觀賽。

至於校園場地開放部分，教育局表示，高中職及國中校園維持室外場地開放，不開放室內場地，國小校園室內外仍全面暫停開放；在畢業典禮部分，學校辦理前要先邀集家長會、教師會等代表召開會議討論並取得共識，「得採全線上或混成模式辦理」，若有規劃實體畢業典禮，請學校衡量學生人數、場地空間大小等綜合評估規劃及落實防疫措施，「以不開放外賓參加為原則」。