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台鐵公司化掀「跳船潮」　員工搶報高考、請調民航單位

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵2024年1月將掛牌，正式轉型國營公司。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2024年1月將掛牌改制為國營公司，也讓台鐵員工對未來堪憂，近日已傳出有員工轉報考高普考，也有員工申請轉到民航局轄管單位等其他公務單位，台鐵提早出現「跳船潮」。

立法院昨(28日)三讀通過「國營台鐵公司設置條例」，推動20多年的台鐵公司化終於邁出歷史性一步，不過卻有不少員工憂心台鐵公司化後難獲利，薪資無法獲得保障，鐵飯碗不再，近日傳出除日前已有台鐵員工已報考高考外，也有不少台鐵員工近日四處打聽高普考考試資訊，打算在公司化前轉考其他公務機關。

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不具名台鐵員工透露，他身邊已經有同事報考高考外，台鐵內部也有公文流傳，顯示已有台鐵員工成功請調到民航局轄管的其他單位去。

▲▼ 台鐵公司化在即，內部流傳有員工4月申請請調民航旗下公務單位。（圖／讀者提供）

▲台鐵公司化在即，內部流傳有員工4月申請請調民航旗下公務單位。（圖／讀者提供）

另有台鐵員工也表示，週邊很多年輕同事不僅要考高普考，也很多人四處找管道想要請調，包括交通部旗下單位、縣市政府交通局、監理所等，依不同單位規定，特考進來台鐵符合3年或6年資格就可以申請請調，因為怕見光死，大家都很低調私下運作。

該員工表示，「很多年輕人都想跳船，因為台鐵這條船不安全了，能走就趕快走」，並非台鐵多糟糕，而是軌道工業不可能賺錢，這是軌道產業的原罪，很難獲利，沒有一個國家軌道產業光靠列車營運載客可以賺甚麼錢的。

台鐵員工指出，台鐵公司化後為了獲利，若採開源節流的方式營運，就會影響員工的福利和薪資，甚至工作的保障，也因此不僅年輕人想跳船，這2年可能也會有搶退休潮，預估整體恐流失超過2千人以上的人力。

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