永豐棧爆欠薪多月7成員工出走　在職員工曝留下原因　

▲今日勞資調解會未果，永豐棧員工失望離去。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市永豐棧酒店爆財務危機，員工因領不到薪水紛紛離職，雙方於27日下午2時在台中市府勞工局舉行勞資調解會，至下午5時許仍無共識，宣告破局，將於6月13日再召開調解會。今日到場協商的員工共有40餘人，有員工私下透露，今天調解過程氣氛還算平和，但就目前來看，永豐棧確實暫無能力付出薪水，而法律卻無法給予勞方保障，只能說是相當無奈，盼下次的調解會能有圓滿結果。

今日到場參與調解會的員工說，酒店內約有150名正職員工從3月就未領到薪水，要是連5月份的都無法拿到，就有3個月沒領薪水，日子很難過下去。之所以選擇召開調解會，其用意並不是要撕破臉、為難永豐棧，而是要「他好、我也好」，若事情圓滿解決，對方可以有良好信用繼續營業，而員工則可以安心生活。

員工說，這150名正職員工，大多數人因領不到薪水，選擇離職另求出路，僅剩約4、50名員工還留在酒店工作。記者訪問到目前仍在職的Y小姐。

Y小姐表示，選擇繼續待在永豐棧的理由是，因陸續看到同事出走，有些45歲上下的人找工作一直碰壁，而其他同事就算有應徵上工作，也被業者以目前疫情嚴重為由，要求晚點到職，或提不出確切到職的時間點，所以她認為「這個時間點是做也沒錢、不做也沒錢」，乾脆就留在永豐棧繼續工作。

Y小姐難掩失望地表示，原本以為繼續工作就算酒店方付不出薪水，法律也會給予勞方保障，會透過相關法規或強制力，讓永豐棧付出員工本就該有的薪資，未料經過今日召開協調會，直到會議尾聲似乎也無辦法幫員工爭取到薪水，真的非常無奈，只希冀6月13日的調解會雙方可以取得共識。

▲永豐棧酒店爆財務危機，員工因領不到薪水紛紛離職 。（圖／記者白珈陽攝）

台中市勞工局勞資關係科長施淑珠表示，業者在5月10日曾向員工承諾，會在5月19日將積欠的薪資以分期的方式付給員工，不過如今已是5月底，有員工還沒拿到錢，遂向勞工局提出勞資爭議調解，於今日召開調解會。由於雙方今日尚無法取得共識，資方表示會將勞方訴求帶回研究，雙方將於下月13日進行第2次協商。