獨／確診飆　台鐵6月擬第二波減班！假日停駛上看110班

▲台鐵評估6月過後週末擴大減班，加班對號列車研擬增近30班停駛。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

因應確診和居家隔離人數增加，台鐵5月16日停駛96班區間車，由於本土疫情攀上高原期，台鐵乘務人員確診持續增加，加上減班後對通勤族影響，台鐵已著手評估第二波班次調整，研擬6月初過後，平日評估恢復近10班區間車服務通勤旅客，假日擴大減班近30班，週末停駛班次將上看110班次左右。

台鐵確診人數持續增加，目前司機員仍有約20到30多人處於居隔無法出勤，評估乘務人力仍有不足情況，以及首波停駛區間車過後，通勤族反映需求，台鐵繼5月16日停駛96班區間車後，近日再度評估班次調整。

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▲台鐵平日停駛區間車擬恢復近10班。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，考量通勤族需要，目前已停駛96班區間車中，預計恢復近10班區間車，讓通勤區間車減班規模調整為80多班，但因應乘務人力不足，台鐵也研擬週末加班對號列車擴大停駛，估計週末對號列車停駛近30班，加上原有停駛80多班區間車，讓週末停駛班次上看110班。

對此，台鐵局表示，確實有請業務單位進行班次調整研究，是否還有需要增加停駛數量，主要考量為乘務人力確診增加，影響人力調度，目前仍在評估中，仍待定案。