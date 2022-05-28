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半夜1:00經過診所！他驚見「兒童BNT已在排」　家長守門畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自虎尾人(讚)出來）

▲原PO發現有家長半夜1點就在排疫苗。（圖／翻攝自虎尾人(讚)出來）

網搜小組／鄺郁庭報導

兒童BNT疫苗25日陸續開打，許多家長馬上帶著小孩前往能接種的地方排隊，各地湧現一波搶打潮。就有雲林網友28日凌晨1點多經過小兒科診所時，發現已經有人擺板凳坐在門口等待，不禁驚呼，「天啊！半夜1點就有人在排兒童BNT」。還有網友一早留言，「早上去確認真的還在排隊啊……辛苦父母親了。」

有雲林網友28日凌晨1點半在臉書「虎尾人(讚)出來」貼出照片，只見有2位男子坐在某間小兒科診所前滑手機，但看起來並不像單純只是在打發時間，因為仔細看會發現，其中一位自備了小椅子，一旁還有另一張小凳子，似乎放著餐點或個人物品，讓原PO猜想這應該是家長為了小朋友在排疫苗。

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▲▼ 。（圖／翻攝自虎尾人(讚)出來）

▲有民眾自備小椅子，半夜1點坐在診所滑手機。（圖／翻攝自虎尾人(讚)出來）

照片一出，網友們紛紛留言，「真的辛苦所有的爸媽了」、「天下父母心，辛苦了」、「辛苦了偉大的爸爸」、「這樣的方式，真的太辛苦了啦」、「辛苦了，一切都是為了小孩健康」、「疫苗未打進小孩身體前一刻，家長都是擔心尚有變數，不然誰想半夜就去排隊」、「這個就是父母對小孩的愛、果然很偉大」、「真的是辛苦了，我的要是能打可能也會去排」、「是打小孩，大人不睡沒關係，給個掌聲吧！」

不過，也有人發出質疑聲，「有個大膽猜想，會不會是剛好坐那滑手機？」「出門在診所前滑手機還帶椅凳坐？會不會太專業了！呵！」「看個晚上滑手機的照片，就是半夜一點在排BNT？」

話題則釣出也前往排隊的雲林人，「早上去確認真的還在排隊啊……辛苦父母親了」、「4點來是沒有位置的」。其中，一位女網友更透露，「頭一個10點半就開始排隊了！」讓其他人也驚呆，女網友還感動表示，有遇到熱心家長，「第4個12點多排隊的老婆還買宵夜跟蚊香來內！人好好，8點開打後，大家一直謝謝那個媽媽。」

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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