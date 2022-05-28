蘇貞昌喊「查辦」非指郭彥均　行政院：針對假訊息非單一藝人

記者陳家祥／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文指「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，直指政府防疫不力，引發外界討論。行政院長蘇貞昌28日表示，這種不實的謠言、內容相近類似，有的操作痕跡，非常不法、不宜，「會加以究責查辦」；但稍早政院澄清，院長是關切社群網路上不實疫情訊息都有相同的文字內容且發文時間相近，並表達憂心之意，並非針對單一藝人的發文。

行政院發言人羅秉成28日表示，今早行政院蘇貞昌院長媒體詢問網路相關假訊息之事，受訪時表達的原意很明確，是針對近日社群網路上不實疫情訊息有相同貼文文字內容、發文時間又相近的現象表達憂心與關切之意，並非針對單一藝人的發文。

羅秉成說，政府針對疫情期間假訊息的基本態度是：在此疫情期間，相關不實的疫情謠言泛濫，常見社群媒體平台上散播的假訊息，不但內容雷同近似，且有同時同步投放的協同作假跡象，有系統性、組織性的資訊操弄作為，類此疫情假訊息被有心人操控而廣為流傳，這不僅對辛苦的防疫工作同仁造成不必要的壓力負擔，甚至會引起社會與民眾的恐慌，非常不該。

羅秉成強調，台灣是高度保障也珍惜言論自由的國家，而蘇院長也對因染疫而消逝的每一個生命感到不捨，但類此利用不實資訊、故意混亂我們的社會秩序，甚至危害民主與國家安全的行為，政府會依法加以究責查辦，也希望國人同胞提高警覺，不輕信也不轉傳未經查證的訊息，以免遭人利用為傳播工具而不自知。

羅秉成表示，台灣是成熟的法治國家，對相關違法的疫情假訊息，法律有明確的處罰依據，而執法權責單位本應主動依法調查不法，並積極查辦製造假訊息的源頭，政院也希望並支持相關執法機關，均能本於職權依法行政，儘速釐清事實與責任，以期有效懲假，抑制並降低疫情假訊息的危害。