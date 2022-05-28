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最快1天猛爆急性腦炎！急診醫曝「孩子這樣做」可降低腦炎機率

▲▼台北市兒童BNT疫苗開打,新冠肺炎,本土疫情,疫苗接種,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲謝宗學指出，兒童接種疫苗，可能降低急性腦炎發生的機率。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

指揮中心統計本土累積18例兒童重症，8例死亡，有5例因腦炎死亡，引發家長擔憂。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學依據看診經驗，孩子發燒48小時是關鍵期，「猛爆急性腦炎幾乎出現在發燒的當天或隔天」，若讓孩子接種疫苗，「可能降低病毒血症的程度，進而降低急性腦炎發生的機率。」

謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，他在小兒急診室雖然尚未遇到新冠肺炎併發猛爆急性腦炎的病人，但聽了研討會的病例分享，加上這幾週診治幾百位確診的輕中症兒童，讓他觀察出10個警訊與推論，如下：

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1｜反覆高燒（大於 39 度）

通常發生在未滿12歲尚未接種疫苗的族群，特別是5歲以下的幼童；12歲以上的青少年，大部分接種過疫苗，主要症狀是喉嚨痛，不見得會發燒，即使有發燒症狀，較不會出現反覆大於39度的高燒。

2｜幼童高燒的時間約48-72 小時

48小時後發燒症狀逐漸緩解，大部分在72小時內完全退燒；若高燒超過72小時且沒有改善的跡象，意即在三天後仍然持續體溫超過39度以上的反覆高燒，要懷疑出現併發症的可能，如肺炎或敗血症等。

3｜高燒兒童前48小時是最不舒服的時期

即使服用退燒藥物，退燒的效果有限，常停留在39-40度以上的體溫，孩子常因為高燒活力不佳、無法進食、嘔吐、腹痛、頭痛、頭暈。大多數高燒兒童撐過48小時後，症狀大幅改善。

4｜猛爆急性腦炎幾乎出現在發燒的當天或隔天

意即出現在發燒48小時內，表示發燒48小時內可能是病毒量最高和發炎反應最猛烈的時期，容易發生病毒順著血流進入腦部破壞腦組織和出現嚴重的免疫風暴。

5｜雖然新冠肺炎併發猛爆急性腦炎發生族群跟腸病毒 71 型類似

主要針對5歲以下的幼童，但病程不像腸病毒 71 型主要是腦幹腦炎，反而比較像流感造成的猛爆急性腦炎，全腦皆可能受到影響，演變成嚴重腦水腫，迅速致死。

6｜關於新冠肺炎併發猛爆急性腦炎的機轉

因為其超快病程，我比較偏向病毒直接入侵腦部造成破壞為主，之後產生的免疫風暴為輔；先有病毒血症，血液裡的病毒進入腦部，再有猛爆性急性腦炎，所以會合併敗血性休克。以上機轉是個人推論，需要更多研究證實。

7｜熬過關鍵48小時

根據上面的觀察和推論只要孩子能撐過高燒和血液中病毒量最高的48小時，突然變成猛爆急性腦炎的機率應該大幅下降。

8｜接種疫苗產生的抗體存在血液中

可能降低病毒血症的程度，進而降低急性腦炎發生的機率。

9｜若有跟克流感一樣安全的口服抗病毒藥物

在48小時內服用，降低病毒血症的程度，可能因此降低急性腦炎發生機率。

10｜兒童3天發燒期結束後

有時候在病程4-5天時，出現下肢痠痛無法走路的情形，可能發生橫紋肌溶解症。

▲▼5/22公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

文章曝光後，不少家長寫下孩子確診後的揪心過程，「四歲孩子也是確診後反覆發高燒，直到48小時一到就開始真正退燒，但那48小時真的足以折磨死家長」、「我2個孩子，4歲的真的是燒過3天就好了，前2天都在39.4遊走，吃了退燒藥也不過降到38.5，但頭過身就過，第三天中午開始可以降到38以下時，已是一尾活龍，連咳嗽都沒有」、「家裡的三個小孩也是兩天持續高燒39.8~40度，補充水分怕太慢，各種水分的飲料都給他們盡情喝」。

對此，謝宗學補充回應，孩子發燒期間「水分補充很重要，脫水時體溫就很難降下來」、「水分補充真的很重要，這時候不用在意糖份飲料了，能喝得下去最重要。」

▼許多家長分享孩子發燒與退燒的經歷。（圖／翻攝Dr. E 小兒急診室日誌）

▲▼ 。（圖／翻攝Dr. E 小兒急診室日誌）

▲▼ 。（圖／翻攝Dr. E 小兒急診室日誌）

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