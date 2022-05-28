▲企業女壘聯賽台中開打，盧秀燕開球為地主隊兆基穿山甲加油。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

2022企業女子壘球聯賽今（28）日在金龍棒球場進行地主隊台中兆基穿山甲主場首戰，與新北凱撒正面對決。市長盧秀燕今日開賽在運動局長李昱叡陪同下，赴球場為教練團及選手們加油打氣，除互贈紀念品外，更參與開球為地主隊獻上祝福。盧秀燕表示，台中市「以球會友」，誠摯歡迎所有來參加賽事的球團，也歡迎市民朋友一同為台中兆基穿山甲加油，盼總冠軍留在台中。

▲企業女壘聯賽台中開打，地主隊台中兆基穿山甲主場首戰，與新北凱撒正面對決。



盧秀燕表示，壘球為台中市推廣重點運動項目，感謝中華民國壘球協會、台中市體育總會壘球委員會長期支持發展壘球運動；也謝謝企業女子壘球聯盟會長林昆漢、兆基企業與球團及台中在地企業與民間團體對女子壘球運動的支持，今年兆基穿山甲球團陣容堅強，有許多國手及東山高中優秀選手加入，希望市民一同為球團加油。市府會持續與球隊攜手營造優質運動環境，成為最重要夥伴，繼續深化彼此合作，讓壘球在台中蓬勃發展。





運動局長李昱叡表示，市府長期深耕女壘運動，連年支持中華民國壘球協會辦理「理事長盃全國壘球錦標賽」、「協會盃全國壘球錦標賽」，以及中華民國大專院校體育總會辦理「大專校院女子壘球聯賽」等多項全國性重要賽事，提供完善交流平台，同時發展台中女壘特色，打造酷台中、酷城市、酷運動。此外，今年也預計在台中舉辦「U12世界盃男女混合壘球賽」，強化台中壘球運動持續發展接軌國際，活絡壘球運動風氣，培育國家運動人才。



2022企業女子壘球聯賽將於5月28、29日於金龍棒球場登場；另8月13、14、27、28日及11月5、6日則將於萬壽棒球場登場，台中兆基穿山甲球隊陣容國手雲集，包含亞運培訓隊潘玉玲、陳雨庭、杜雅婷及石佳青等4名戰將，並加入去年剛從高中壘球聯賽奪冠的台中東山高中蘇毓雯、羅語辰、藍佑賢、高沛均、廖保琇等新血，球隊實力精彩可期，歡迎民眾踴躍到場觀賞精彩球賽，為台中兆基穿山甲加油。